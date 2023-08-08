"Демілітаризація росіян": дрони ЗСУ знищили техніки на $2 млн (відео)

Безпілотні бомбардувальники атакували танк Т-80, БТР, БМП, вантажівку "Урал" і російський склад.

Бійці ударної роти "Аххілес" 92-ї окремої механізованої бригади за допомогою безпілотника-бомбера за три дні позбавили російських окупантів техніки, вартістю у два мільйони доларів. Про це написав віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі у вівторок, 8 серпня.

Українські оператори безпілотних летальних апаратів завдали противнику шкоди на Луганському напрямку. Спочатку ударна рота знищила танк Т-80. Далі метою ЗСУ став склад МТЗ.

Після цього український безпілотник скинув снаряд на бронетранспортер, від чого той загорівся разом з екіпажем. Така ж доля чекала на бойову машину піхоти — оператор за допомогою дрона закинув у її відкритий люк боєприпас. Військові також знищили військову великотоннажну машину "Урал".

Нагадаємо, дещо раніше український дрон знищив російську САУ МСТА-С за $1,6 млн. Росіяни використовують установки "Мста-Б", щоб знищувати танки, системи ППО та іншу українську техніку на відстані до 29 км.

Крім того, на початку серпня ЗМІ писали про те, що ЗСУ знищили рідкісну станцію РЕБ "Поле-21" в Олешках. Окупанти намагалися одночасно стежити за переміщеннями українців і пригнічувати зв'язок, але дрони знищили цінну техніку.