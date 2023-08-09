ЗСУ передали "розумні" системи SurveilSPIRE з дронами: вистежать техніку і бійців РФ (відео)

Німеччина підтвердила чергове постачання спеціальних розвідувальних комплексів, причому відправлення відбуватиметься безпосередньо, а не через виробника Rheinmetall.

Уряд Німеччини ухвалив рішення про відправку в Україну ще п'яти мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE, повідомляє сайт Army Recognition. Це дасть змогу посилити можливості спостереження та розвідки українських сил, вважають в уряді ФРН.

Системи SurveilSPIRE від Rheinmetall розроблені разом естонською компанією DefSecIntel. Вони являють собою вежі спостереження, які можуть бути завантажені на причепи та швидко доставлені в призначені військові зони. Для складання потрібна команда з трьох осіб, а операційний аспект повністю автоматизований.

Одним з елементів управління служить штучний інтелект. Саме він відповідає за швидке розпізнавання виявлених об'єктів: машин, людей або тварин. Причому спектр об'єктів можна збільшити за бажання. Система здатна "бачити" на відстані до 30 кілометрів.

ШІ допомагає виявляти та ідентифікувати різні об'єкти Фото: Скриншот

Система включає в себе бездротові модулі (4G і Starlink) для передачі відеопотоків на мобільний командний центр. У комплекті є сонячні панелі, які підстрахують у моменти, коли живлення станцій закінчується. Сонячні панелі полегшують стійку роботу всієї системи, усуваючи необхідність у силових кабелях або безперервній подачі палива.

SurveilSPIRE має сонячні панелі на випадок блекауту Фото: Скриншот

В основі функціональності SurveilSPIRE лежать розвідувальні безпілотники, які йдуть у комплекті. Вони відповідають за патрулювання і виконання польотів за заданими координатами. Дрони дають змогу швидко проводити перевірку загроз, і дають операторам можливість ініціювати необхідні контрзаходи.

SurveilSPIRE може слугувати і відстеженням противника на морі Фото: Скриншот

Україна не вперше отримує системи SurveilSPIRE від Німеччини. До цього, у лютому за домовленістю з урядом ФРН компанія Rheinmetall уже привозила ці розвідувальні комплекси для ЗСУ. Щоправда, тепер допомогу відправлено не через компанію, а безпосередньо від керівництва країни.

Раніше Фокус повідомляв, що італійські інженери створили суперточний радар Kronos, який посилить системи ППО. Kronos Grand Mobile HP виявляє загрози в радіусі 300 км і стійкий до засобів РЕБ. Їх планують встановити на комплекси SAMP/T NG, які перебувають в експлуатації військовими багатьох країн світу вже впродовж більш ніж 20 років.