Страх і брак грошей: чому в Росії обвалилися продажі дорогих смартфонів

Споживачі масово скуповують дешеві китайські апарати замість iPhone, Samsung та інших відомих брендів. Експерти пояснили причини.

Росіяни стали значно рідше купувати дорогі смартфони та дедалі більше дивляться в бік дешевих китайських брендів, зазначає видання "Известия". Редакція опитала учасників ринку і з'ясувала, що в Росії за останній рік охочих купувати дорогі моделі зменшилося на 20%.

Однією з причин, чому споживачі стали менше витрачати грошей на дорогі гаджети, опитані експерти назвали "недовіру до техніки з недружніх країн". Росіяни стали побоюватися, що їхні персональні дані витечуть за кордон. Крім того, їх лякає можливість віддаленого блокування через санкції своїх пристроїв, за які було заплачено чималі гроші.

"Нещодавно ФСБ повідомила про зараження смартфонів Apple спеціальним шкідливим софтом, що дає змогу, зокрема, стежити за росіянами. Після цього низка відомств і підприємств, зокрема Мінцифри, Мінпромторг і Ростех, заборонили співробітникам використовувати iPhone у робочих цілях", — заявив журналістам гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

На його думку, ризики витоку даних стали усвідомлювати та звичайні росіяни, особливо коли йдеться про компанії, що пішли з РФ, такі як Samsung і Apple. Усі ці страхи, за словами Кускова, постійно розганяють "експертні дискусії" на тему: "чи можуть смартфони з недружніх країн бути заблоковані або відключені в Росії чи ні".

Подібну "страшилку" журналістам озвучили та в Роскомнагляді. Там нагадали, що під час використання гаджетів з Android та iOS громадяни мають враховувати, що власники екосистем — "американські компанії, які не приховують своїх зв'язків зі спецслужбами США".

Статистика російського оператора МТС за популярністю смартфонів серед клієнтів Фото: Facebook

А ось на думку керівника департаменту інформаційно-аналітичних досліджень T.Hunter Ігоря Бедерова, головна причина падіння інтересу до флагманських смартфонів — бідність населення Росії, яке дедалі більше втрачає можливість платити за преміальні пристрої.

Тут потрібно уважно дивитися на цифри: у першій половині 2023-го порівняно з аналогічним періодом 2022-го кількість проданих смартфонів у Росії зросла з 11,2 млн до 13,1 млн штук. Начебто зростання є. Але водночас у грошовому вираженні показник знизився з 281,3 млрд до 277,6 млрд рублів, тобто середня ціна смартфона зменшилася на 12,7%, зазначає аналітик із роздрібних проєктів ГК "F+ tech|Марвел" Артур Махлаюк.

Оператор МТС зазначає, що в його мережі на 40% зріс продаж саме бюджетних китайських смартфонів за ціною близько $70. На думку Артура Махлаюка, зростання популярності дешевих моделей пов'язане з великою кількістю в Росії китайських брендів "другого ешелону". Наприклад, продажі смартфонів бренду Tecno зросли до 11,5%, а бренду Infinix до 6,8%.

Раніше Фокус повідомляв, що китайські Android-смартфони займають у Росії 90% ринку. Місцеві експерти відзначили падіння iPhone і в кількісному, і в грошовому вираженні.