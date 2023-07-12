В Росії держслужбовцям заборонили користуватися iPhone (документ)

Співробітники ж державних структур категорично проти заборони на користування технікою американської корпорації Apple, адже витратили значні кошти на придбання смартфонів.

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Міністерство промисловості і торгівлі РФ (Мінпромторг РФ) заборонило співробітникам використовувати смартфони iPhone для ведення робочого листування. Про це 12 липня інформує видання "Ведомости".

Рішення діятиме з 17 липня 2023 року. Василь Осьмаков, перший заступник голови відомства, підтвердив таку ініціативу.

"Так, був наказ… Там формулювання таке: для службових цілей", – заявив російський чиновник.

Російські держкорпорації вводять заборону на використання IPhone у службових цілях, як повідомив Telegram-канал Mash, офіційно і через накази. Співробітники ж державних структур категорично проти заборони на користування технікою американської корпорації Apple.

У дописі вони розмістили один із таких документів, який стосується працівників держкорпорації "Швабе". Організація виготовляє високотехнологічні оптико-електронні системи для армії РФ та цивільних.

Заступник гендиректора з безпеки звертає увагу на наказ першого заступника міністра промисловості. Він закликає негайно позбутися усіх американських ґаджетів. Співробітники на це реагують різко, адже витрачали значні кошти на їхню купівлю. Також вони змушені купувати пристрої на андроїді власним коштом.

За інформацією Mash, уся кампанія — наслідок публікації інформації стосовно злому і прослуховування американським ЦРУ iPhone російських дипломатів, які працювали у США, Європі, Китаї, Сирії та Ізраїлі.

Як розвідка США "прослуховує" iPhone дипломатів РФ

ФСБ у червні 2023 року нібито виявила та розкрила велику розвідувальну операцію спецслужб США щодо прослуховування телефонів російських громадян, зокрема й дипломатів РФ. За даними відомства, американці заразили кілька тисяч айфонів, причому віддалено хакерське програмне забезпечення для прослуховування було встановлено не тільки на апарати в самій Росії. Силовики заявили, що Компанія Apple надає американським спецслужбам широкий спектр можливостей контролю як за будь-якими особами, які представляють інтерес для Білого дому.

Нагадаємо, у квітні у РФ заборонили чиновникам Кремля залишати країну без дозволу. Для виїзду за межі країни тепер потрібно мати поважну причину, з якої вони мають особисто звернутися до Михайла Мішустіна.