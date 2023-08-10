"Передали вибуховий привіт": дрон-камікадзе на ходу вразив вантажівку з військовими РФ (відео)

Російські військові їхали в кузові "Камаза", коли всередину влетів безпілотник із вибухівкою під керуванням пілота ЗСУ.

Бійці Збройних сил України за допомогою дрона-камікадзе знищили в Луганській області Камаз з окупантами. Про це написав Юрій Федоренко — командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка — у своєму Telegram-каналі в четвер, 10 серпня.

Українські військові помітили вантажівку "КамАЗ", яка перевозила російських солдатів на поле бою. Оператор направив на ціль FPV-дрон, який і вразив техніку, що рухається, залетівши прямо всередину кузова, покритого сірим брезентом. Своєю чергою, розвідувальний безпілотник зафіксував ураження цілі — після удару "камікадзе" вибухнув, а задню частину машини охопила пожежа.

"Передали вибуховий привіт окупантам", — підписав Федоренко відео.

Він додав, що під час російсько-української війни FPV-дрони почали виконувати роль класичних боєприпасів, які завдають шкоди ворогу на мільйони доларів.

"Наші FPV-пілоти мають високий рівень підготовки, тому точно вражають навіть рухомі цілі", — наголосив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Нагадаємо, 9 серпня медіа писали про те, що FPV-дрон воював із російською РЕБ і знищив БМП окупантів. Дрон потрапив під вплив "глушилки" ЗС РФ, після чого почав збиватися з маршруту і знижувати висоту, але оператор зміг довести його до цілі.

Раніше ми писали про те, що український дрон знищив російську САУ МСТА-С за $1,6 млн. Росіяни використовують установки "Мста-Б", щоб знищувати танки, системи ППО та іншу українську техніку на відстані до 29 км.