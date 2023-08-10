Україна отримала системи РЕБ Titan, здатні знищувати рої дронів: що відомо (відео)

Titan не тільки "засікає" дрони противника в радіусі 3 км, а й нейтралізує їх, що допоможе захистити воїнів ЗСУ від російських атак.

Американські військові надали Україні засоби для боротьби з безпілотниками, зокрема систему радіоелектронної боротьби Titan виробництва компанії BlueHalo. Про це заявив генерал-майор Шон Гейні, який очолює Об'єднане управління з боротьби з малими безпілотними літальними апаратами, виступаючи перед аудиторією на симпозіумі з космічної та протиракетної оборони, передає видання Defence News.

"Для боротьби із загрозою одностороннього нападу безпілотних літальних апаратів, які торік були помічені в Україні, управління нещодавно розглянуло способи їхнього ураження. Наші військові вже поставили Україні засоби боротьби з безпілотниками. Серед цих систем є засоби радіоелектронної боротьби — Titan компанії BlueHalo — і кілька недорогих варіантів перехоплювачів", — сказала Гейні.

Що відомо про комплекси Titan

Мультисенсорні системи Titan розробляє американська компанія BlueHalo. Пристрій оснащений алгоритмами машинного навчання, і працює на базі штучного інтелекту. Це дає йому можливість розпізнавати безпілотні літальні апарати прямо в повітрі під час їхнього польоту.

Комплекс Titan складається з антенного блоку і пульта управління. Він малогабаритний (вага становить близько 9 кг) і розроблений для стаціонарної, мобільної та пішої експлуатації.

Система здатна впоратися не тільки з одним БПЛА, а й цілим роєм. Інформація про кожен дрон передається оператору в режимі реального часу.

Titan здатний сканувати повітряний простір у радіусі 3 км, а "дістати" ворожий безпілотник може, якщо той перебуває на відстані 1,5 км. Інженери оснастили систему антенами, блоком управління, але заявляють, що портативним ґаджетом керувати не обов'язково, оскільки він працює і в автономному режимі.

Система працює на широкому спектрі каналів зв'язку та діапазоні частот. Titan не тільки "засікає" дрони противника, а й нейтралізує їх, що допоможе Збройним силам України захистити особовий склад. Крім того, антидрон може працювати навіть в умовах мегаполісу.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року стало відомо, що ЗСУ отримають комплекси Titan. Пристрій може впоратися з роєм військових дронів навіть у міських умовах.

А в серпні 2022 року медіа писали про те, що було створено нову технологію для знищення військових дронів. Комплекс Titan від BlueHalo аналізує БПЛА і підбирає найефективніші методи боротьби з ними.