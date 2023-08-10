"Біда окупантів у радіусі 50 км": ЗСУ показали, як застосовують дрони "Фурія" (фото)

Вітчизняні безпілотники "Фурія" дуже допомагають Силам оборони під час контрнаступу, бо з ним дуже просто працювати в степу.

Українські аеророзвідники все частіше використовують для виконання бойових завдань вітчизняний безпілотний летальний апарат "Фурія". Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Оперативного командування "Схід" у Facebook у четвер, 10 серпня.

Зокрема, люблять використовувати на фронті "Фурію" підрозділи аеророзвідників 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Вони цінують дрон за тривалий час роботи в польоті, а також за радіус дії, адже безпілотний летальний апарат здатний завдавати шкоди супротивнику в 50-кілометровій зоні.

Крім того, військові кажуть, що з "Фурією" зручно працювати в степовій зоні — саме там, де зараз бійці ЗСУ намагаються відтіснити російських окупантів до кордонів.

Українським військовим зручно працювати з "Фурією" в степових зонах Фото: Міноборони України

У самому оперативному командуванні нагадали, що аеророзвідка — складова успіху будь-якої сучасної військової операції. Бо 99% оперативної розвідувальної інформації надходить через БПЛА.

Аеророзвідка — складова успіху будь-якої сучасної військової операції. Фото: Міноборони України

Технічні характеристики БПЛА "Фурія"

злітна маса - 5,5 кг;

5,5 кг; робочий радіус — < 50 км;

дальність польоту — до 200 км;

електроживлення — два Li-ion акумулятори 42000 мАг;

час польоту — до 3 годин;

максимальна швидкість — 130 км/год.

"Фурія" -- це вітчизняний безпілотник з хорошими технічними характеристиками Фото: Міноборони України

Нагадаємо, 9 серпня росіяни показали український дрон, що впав під Василівкою. Збитий дрон, частини якого російські пропагандисти заблюрили, схожий на український БПЛА "Фурія". Зокрема на це вказують форма крил, розмір дрона, характерне хвостове оперення і розташування відеокамери.

"Укроборонпром" представив безпілотник "Фурія" наприкінці липня 2015 року. Тоді Підприємство Концерну "Спецтехноекспорт" і Міністерство оборони України уклали контракт на постачання згаданих БПЛА для проведення дослідної експлуатації та випробувань з метою постачання їх на озброєння ЗСУ.