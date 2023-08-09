"Готували теракт": росіяни показали український дрон, що впав під Василівкою (відео)

Окупанти запевняють, що ЗСУ планували вдарити по об'єктах критичної інфраструктури в Запорізькій області. БПЛА вирішили розібрати й вивчити.

Related video

Російські військові біля окупованої Василівки (Запорізька область) посадили український дрон, схожий на безпілотник "Фурія". Про це написало РІА "Новости" в середу, 9 серпня.

Інформаційна агенція пише про те, що дрон російські військові посадили за допомогою системи РЕБ, яка придушила канали управління безпілотного летального апарату. Окупанти стверджують, що безпілотник українські військові нібито запустили з метою підготовки теракту. Дрон-розвідник, за версією росіян, мав передавати координати електричних підстанцій та об'єктів водопостачання в самій Василівці або Дніпрорудному.

"У небі над містом Василівка був виявлений і посаджений розвідувальний БПЛА противника. Після того як БПЛА був посаджений, на місце висунулася група. Апарат знайшли, і його буде доставлено для вивчення матеріалів на пристроях зберігання", — сказав російським журналістам командир підрозділу РЕБ.

На опублікованих відеокадрах видно, що білий безпілотник із зображенням герба України лежить у траві. Під час падіння він пошкодився і тепер із носової частини стирчать дроти. Збитий дрон, частини якого російські пропагандисти заблюрили, схожий на український БПЛА "Фурія". Зокрема на це вказують форма крил, розмір дрона, характерне хвостове оперення і розташування відеокамери.

Що відомо про дрон "Фурія"

Це український безпілотний авіаційний комплекс розвідки та коригування вогню артилерії. Розроблений у 2014 році київським підприємством "Атлон Авіа". З успіхом застосовувався під час антитерористичної операції з 2014 року. За роки війни виробники доставили понад 100 комплексів А1-С і А1-СМ "Фурія" в зону АТО.

Технічні характеристики БПЛА

злітна маса - 5,5 кг;

5,5 кг; робочий радіус — < 50 км;

дальність польоту — до 200 км;

електроживлення — два Li-ion акумулятори 42000 мАг;

час польоту — до 3 годин;

максимальна швидкість — 130 км/год.

Нагадаємо, у липні 2022 року українець створив дрон для розвідки, оснащений ШІ. Новий безпілотник збирається на базі БпАК А1-СМ "Фурія". Передбачається, що дрони змінюватимуть один одного, що дасть можливість збирати інформацію безперервно.

У листопаді 2021 року стало відомо про те, що в Україні розробляють варіант БПЛА "Фурії" для гірської та важкодоступної місцевості. Мобільну версію безпілотного комплексу можуть переносити три людини, що дає змогу розширити сферу застосування дронів.