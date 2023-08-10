"Автономний і невразливий": український дрон Backfire завдає ударів по тилах ЗС РФ (відео)

Якщо запустити безпілотник з відстані 8 км від лінії фронту, то він залетить на 25 км углиб окупованої території, запевняють розробники.

В Україні створили та вже застосовують на фронті безпілотний авіаційний комплекс Backfire, який обходить російські системи радіоелектронної боротьби. Про це журналістам порталу "Мілітарний" розповів молодший сержант ЗСУ і представник команди "Angry Birds" Олександр Ейне.

Військовий розповів про перевагу створеного безпілотника. Backfire — повністю автономний дрон. З одного боку, це незручно, бо в оператора немає можливості відкоригувати координати цілі або маршрут техніки, коли вона вже в польоті. Але з іншого саме відсутність каналів управління робить безпілотник "невидимим" і невразливим для систем РЕБ противника. Крім того техніка оснащена унікальною GPS-антеною, яку не можна заглушити.

У безпілотника широкий радіус дії. Якщо запустити Backfire з відправної точки, яка перебуватиме за 8 кілометрів від лінії фронту, дрон залетить на 25 кілометрів у тил ворога. Це дає можливість операторам знищувати логістичні вузли та штаби ЗС РФ на окупованій території.

Backfire — не тільки бойовий дрон. Крім боєприпасів, він може також доставляти гуманітарні вантажі. Наприклад, посилки військовим.

Ейне каже, що БПАК Backfire часто піддавали модернізації. За його словами, тільки за рік техніку допрацьовували близько 20 разів. Ці безпілотні комплекси збирають на мінівиробництвах, розміщених у підвалах. Таким чином їх не можуть зруйнувати російські гіперзвукові ракети. Робочі процеси виготовлення техніки автоматизовані, проте є такі етапи складання, де все одно потрібна ручна робота. Команда "Angry Birds" планує розширювати виробництво Backfire, щоб у разі замовлення Міноборони України великої партії не затримувати процес виготовлення.

Технічні характеристики ударного БПАК Backfire

радіус дії — до 55 км;

розмах крил — 3 м;

злітна вага — 14 кг;

складові — три БПЛА, станція наземного управління, система запуску, комплект запасних частин;

тип місії — автономна;

корисне навантаження — дві бомби по 2 кг,

тип — ударний дрон;

цілі ураження — пункти управління, техніка, особовий склад.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці розробили РЕБ-рюкзак, який захищатиме солдатів від дронів. Система РЕБ з колінеарними антенами працює від трьох до шести годин і пригнічує безпілотники противника одразу в кількох діапазонах.

Раніше ми також писали, що в Україні створили для військових "невидиму" рацію Himera G1. За словами розробників, військові вже використовують нові рації на передовій, не боячись, що росіяни перехоплять або придушать зв'язок.