"Готовий битися до кінця": українець самотужки знищив дронами 20 одиниць техніки РФ

Олександр разом із друзями сам збирає безпілотники з китайських комплектуючих і не поспішає приєднуватися до будь-якого підрозділу ЗСУ, щоб йому не заважали.

Українські оператори дронів FPV (з видом від першої особи) роблять величезний внесок у контрнаступ Збройних сил України, пише у своєму матеріалі The Guardian. Журналіст видання розповідає про добровольця Олександра з позивним "Мажор", який до війни був IT-фахівцем, але став одним із найуспішніших операторів дронів-камікадзе на фронті.

За останній час за допомогою цивільних китайських дронів типу Mavic боєць знищив понад 20 одиниць різної техніки російських окупантів. Серед них п'ять танків, п'ять бойових машин піхоти, п'ять бронетранспортерів, одну бойову розвідувальну машину, два багатоцільові легкоозброєні транспортери, бойову машину піхоти та бойову машину десанту. Ще в списку досягнень бійця є шість танків і дві бронемашини, які БПЛА пошкодили досить сильно, щоб вивести з ладу.

"Я не зустрічав нікого, хто знищив би більше", — заявив "Мажор".

Олександр вважає за краще працювати поодинці та не поспішає приєднуватися до будь-якого підрозділу, а просто переміщається лінією фронту зі своїми дронами та пропонує свою допомогу.

"Навіть зараз я не йду в збройні сили — якщо ти вступаєш у підрозділ, то тобі може попастися командир, який нічого не розуміє в атаках за допомогою дронів. Я дуже ефективний сам по собі та готовий наодинці битися до кінця війни", — каже "Мажор".

Олександр (ліворуч) із черговим дроном-камікадзе Фото: The Guardian

Усі дрони Олександра зроблені з компонентів, куплених онлайн у Китаї, а потім зібраних двома його друзями на 24-му поверсі багатоквартирного будинку в Києві. Він або забирає їх під час своїх щомісячних поїздок назад до столиці України, де він живе, або вони доставляються йому поштою.

Дрони-камікадзе постійно потрібні Олександру, адже частина з них знищують ворога, а частина все-таки збивають війська окупантів. До того ж у росіян змінилася тактика, каже Олександр.

"Тепер вони всіма силами намагаються знищити екіпажі безпілотників", — каже він.

Олександр, зазвичай використовує близько 10 дронів-камікадзе на місяць, нещодавно всього за одну ніч він використав одразу п'ять, тому закупівля FPV-дронів має критично важливе значення. Для роботи бійцю встановлюють ділянку фронту площею в один квадратний кілометр для спостереження, працюючи на відстані від 800 м від цілі й до 12 км.

Зазвичай, оператори FPV-дронів працюють групою, розповідає герой журналістського матеріалу. Один оператор керує дроном-розвідником, а кілька інших відпрацьовують по виявленій техніці та позиціях за допомогою дронів-камікадзе, до яких прикріплено 600 г вибухівки.

Свій позивний "Мажор" Олександр отримав через те, що на чергуванні на блокпості у нього був найкращий автомат Калашникова. І хоча позивний Олександру не подобається, але він не відмовляється від нього в пам'ять про загиблого друга.

За словами Олександра, головне в польових умовах — розслабитися. "Я можу почати свої атаки о 2 годині ночі й вже о 8 ранку пити каву і підбивати підсумки операцій", — розповідає він. "Це чимось схоже на комп'ютерну гру. Тут важливо не бути надмірно напруженим, і тоді все вийде", — додає Олександр.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні створюють перші FPV-дрони із самонаведенням. Вони зможуть долати РЕБ противника і збільшать втрати РФ. Розробники запевняють, що "розумна" система доведе БПЛА до цілі в разі втрати зв'язку з оператором. Це має збільшити ефективність ударів з 10% до 20%.