"Готовий битися до кінця": українець самотужки знищив дронами 20 одиниць техніки РФ

Олександр разом із друзями сам збирає безпілотники з китайських комплектуючих і не поспішає приєднуватися до будь-якого підрозділу ЗСУ, щоб йому не заважали.

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Українські оператори дронів FPV (з видом від першої особи) роблять величезний внесок у контрнаступ Збройних Сил України, пише у своєму матеріалі The Guardian. Журналіст видання розповідає про добровольця Олександра з позивним "Мажор", який до війни був IT-фахівцем, але став одним із найуспішніших операторів дронів-камікадзе на фронті.

За останній час за допомогою цивільних китайських дронів типу Mavic боєць знищив понад 20 одиниць різної техніки російських окупантів. Серед них: п'ять танків, п'ять бойових машин піхоти, п'ять бронетранспортерів, одну бойову розвідувальну машину, два багатоцільові легкоозброєні транспортери, бойову машину піхоти та бойову машину десанту. Ще в списку досягнень бійця є шість танків і дві бронемашини, які БПЛА пошкодили досить сильно, щоб вивести з ладу.

"Я не зустрічав нікого, хто знищив би більше", — заявив "Мажор".

Олександр вважає за краще працювати поодинці та не поспішає приєднуватися до будь-якого підрозділу, а просто переміщається лінією фронту зі своїми дронами та пропонує свою допомогу.

"Навіть зараз я не йду в збройні сили — якщо ти вступаєш у підрозділ, то тобі може попастися командир, який нічого не розуміє в атаках за допомогою дронів. Я дуже ефективний сам по собі та готовий наодинці битися до кінця війни", — каже "Мажор".

Олександр (ліворуч) із черговим дроном-камікадзе Фото: The Guardian

Усі дрони Олександра зроблені з компонентів, куплених онлайн у Китаї, а потім зібраних двома його друзями на 24-му поверсі багатоквартирного будинку в Києві. Він або забирає їх під час своїх щомісячних поїздок назад до столиці України, де він живе, або вони доставляються йому поштою.

Дрони-камікадзе постійно потрібні Олександру, адже частина з них знищують ворога, а частину все-таки збивають війська окупантів. До того ж, у росіян змінилася тактика, каже Олександр.

"Тепер вони всіма силами намагаються знищити екіпажі безпілотників", — каже він.

Олександр, зазвичай використовує приблизно 10 дронів-камікадзе на місяць, нещодавно всього за одну ніч він використав одразу п'ять, тому закупівля FPV-дронів має критично важливе значення. Для роботи бійцю встановлюють ділянку фронту площею в один квадратний кілометр для спостереження, працюючи на відстані від 800 м від цілі й до 12 км.

Зазвичай, оператори FPV-дронів працюють групою, розповідає герой журналістського матеріалу. Один оператор керує дроном-розвідником, а кілька інших відпрацьовують по виявленій техніці та позиціях за допомогою дронів-камікадзе, до яких прикріплено 600 г вибухівки.

Свій позивний "Мажор" Олександр отримав через те, що на чергуванні на блокпості у нього був найкращий автомат Калашникова. І хоча позивний Олександру не подобається, але він не відмовляється від нього в пам'ять про загиблого друга.

За словами Олександра, головне в польових умовах — розслабитися. "Я можу почати свої атаки о 2 годині ночі й вже о 8 ранку пити каву і підбивати підсумки операцій", — розповідає він. "Це чимось схоже на комп'ютерну гру. Тут важливо не бути надмірно напруженим, і тоді все вийде", — додає Олександр.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні створюють перші FPV-дрони із самонаведенням. Вони зможуть долати РЕБ противника і збільшать втрати РФ. Розробники запевняють, що "розумна" система доведе БПЛА до цілі в разі втрати зв'язку з оператором. Це має збільшити ефективність ударів з 10% до 20%.