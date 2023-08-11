"Готов сражаться до конца": украинец в одиночку уничтожил дронами 20 единиц техники РФ

Александр вместе с друзьями сам собирает беспилотники из китайских комплектующих и не спешит присоединяться к какому-либо подразделению ВСУ, чтобы ему не мешали.

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Украинские операторы дронов FPV (с видом от первого лица) вносят огромный вклад в контрнаступление Вооруженных сил Украины, пишет в своем материале The Guardian. Журналист издания рассказывает о добровольце Александре с позывным "Мажор", который до войны был IT-специалистом, но стал одним из самых успешных операторов дронов-камикадзе на фронте.

За последнее время с помощью гражданских китайских дронов типа Mavic боец уничтожил более 20-ти единиц различной техники российских оккупантов. Среди них пять танков, пять боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, одну боевую разведывательную машину, два многоцелевых легковооруженных транспортера, боевую машину пехоты и боевую машину десанта. Еще в списке достижений бойца есть шесть танков и две бронемашины, которые БПЛА повредили достаточно сильно, чтобы вывести из строя.

"Я не встречал никого, кто уничтожил бы больше", — заявил "Мажор".

Александр предпочитает работать в одиночку и не спешит присоединяться к какому-либо подразделению, а просто перемещается по линии фронта со своими дронами и предлагает свою помощь.

"Даже сейчас я не иду в вооруженные силы — если ты вступаешь в подразделение, то тебе может попасться командир, который ничего не смыслит в атаках с помощью дронов. Я очень эффективен сам по себе и готов в одиночку сражаться до конца войны", — говорит "Мажор".

Александр (слева) с очередным дроном-камикадзе Фото: The Guardian

Все дроны Александра сделаны из компонентов, купленных онлайн в Китае, а затем собранных двумя его друзьями на 24-м этаже многоквартирного дома в Киеве. Он либо забирает их во время своих ежемесячных поездок обратно в столицу Украины, где он живет, либо они доставляются ему по почте.

Дроны-камикадзе постоянно нужны Александру, ведь часть из них уничтожают врага, а часть все-таки сбивают войска оккупантов. К тому же, у россиян изменилась тактика, говорит Александр.

"Теперь они всеми силами пытаются уничтожить экипажи беспилотников", — говорит он.

Александр, обычно использует около 10 дронов-камикадзе в месяц, недавно всего за одну ночь он использовал сразу пять, поэтому закупка FPV-дронов имеет критически важное значение. Для работы бойцу устанавливают участок фронта площадью в один квадратный километр для наблюдения, работая на расстоянии от 800 м от цели и до 12 км.

Обычно, операторы FPV-дронов работают группой, рассказывает герой журналистского материала. Один оператор управляет дроном-разведчиком, а несколько других отрабатывают по обнаруженной технике и позициям с помощью дронов-камикадзе, к которым прикреплено 600 г взрывчатки.

Свой позывной "Мажор" Александр получил из-за того, что на дежурстве на блокпосте у него был самый лучший автомат Калашникова. И хотя позывной Александру не нравится, но он не отказывается от него в память о погибшем друге.

По словам Александра, главное в полевых условиях — расслабиться. "Я могу начать свои атаки в 2 часа ночи и уже к 8 утра пить кофе и подводить итоги операций", — рассказывает он. "Это чем-то похоже на компьютерную игру. Тут важно не быть излишне напряженным, и тогда все получится", — добавляет Александр.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине создают первые FPV-дроны с самонаведением. Они смогут преодолевать РЭБ противника и увеличат потери РФ. Разработчики уверяют, что "умная" система доведет БПЛА до цели при потере связи с оператором. Это должно увеличить эффективность ударов с 10% до 20%.