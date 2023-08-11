Могли атакувати українським "Бобром": з'явилися подробиці про вибух БПЛА в Москві (відео)

Очевидці зняли залишки збитого безпілотника в районі Карамишевської набережної, який збили засоби ППО, як запевняє Міноборони РФ.

Безпілотником, який сьогодні спробував атакувати Москву, міг бути український "Бобер", повідомляє російське медіа SHOT. Воно опублікувало фото очевидців, на яких у небі над столицею Росії зображено літальний апарат, що нагадує новітню українську розробку.

Безпілотник у небі над Москвою Фото: Telegram Безпілотник у небі над Москвою Фото: Telegram

Так само очевидці зняли залишки дрона, частини якого було виявлено на землі та деревах недалеко від міської лікарні №67. На фото видно залишки корпусу і частину шасі.

Екстрені служби терміново перевірили Карамишівський гідровузол, куди, попередньо, був націлений БПЛА — споруди не зазнали жодних пошкоджень, шлюз абсолютно цілий.

Карамишівський гідровузол Фото: Telegram

У Міноборони РФ заявили, що засоби РЕБ припинили спробу Києва здійснити атаку безпілотника по об'єкту в Москві. Збитий над Москвою безпілотник, за попередніми даними дрон-камікадзе "Бобер", може пролітати до 1000 кілометрів зі швидкістю 120-150 км/год і нести на собі кілька кілограмів вибухівки.

Атаку безпілотника підтвердив і мер російської столиці Сергій Собянін.

"Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці", — написав він.

Місце падіння безпілотника в Москві Фото: Скриншот

Про всяк випадок окупанти ввели план "Килим" у прилеглому аеропорту "Внуково". У Telegram-каналі Mash написали, що посадку не дозволили щонайменше шести літакам. Ще 16 повітряних суден затримали на зліт.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ можуть атакувати Москву різними типами безпілотників, серед яких такі моделі, як "Синиця", "Бобер" і UJ-22. Кожен із них є далекобійним і легко може долетіти до столиці Росії, щоб атакувати військові або важливі об'єкти. Сам дрон "Бобер" має дальність польоту в 1000 кілометрів. Безпілотник побудований за аеродинамічною схемою типу "качка", що дає змогу техніці швидко змінювати висоту польоту для уникнення засобів ППО. Також "Бобер" запам'ятовується завдяки горизонтальному оперенню, встановленому попереду основного крила. Один такий дрон-камікадзе коштує в середньому $110 тисяч.

Прем'єр Денис Шмигаль оглядає дрон "Бобер" Фото: Facebook

Раніше Фокус розповідав, що атаки БПЛА на Москву можуть слугувати для психологічного тиску на росіян. На думку експерта, Україна прагне таким чином донести до громадян країни-агресора реальність війни.