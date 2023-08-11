Хакер отримав майже мільйон доларів і пожертвував гроші ЗСУ: що відомо

Представники благодійного фонду, яким "білий хакер" перерахував гроші, закликали інших кіберзломщиків приєднатися до такої ініціативи.

Хакер, який отримав за свою роботу майже один мільйон доларів, вирішив пожертвувати частину коштів Збройним силам України. Про це йдеться в повідомленні фонду "Повернись живи", опублікованому в Twitter.

Кіберфахівець із ніком "blazezaria" знайшов критичну вразливість на платформі HackenProof. Тут розробники пропонують винагороду для хакерів за знаходження помилок і критичних вразливостей. Після цього він отримав винагороду в розмірі мільйона доларів.

Своїми грошима "білий хакер" зможе розпоряджатися не відразу — платформа виплачуватиме йому суму частинами протягом року. Щоб підтримати Україну під час війни, blazezaria вирішив жертвувати українській армії по 10% з кожного такого платежу, станом на 9 серпня він переказав уже $8290.

Своєю чергою HackenProof і "Повернись живим" закликають й інших хакерів приєднатися до цієї ініціативи та допомагати українським військовим.

"Процес уже розпочався. Кожен хакер може продовжити цю благородну справу і пожертвувати частину своєї винагороди", — йдеться в повідомленні на сторінці HackenProof у Twitter.

Нагадаємо, на початку серпня хакери зламали сайт МосміськБТІ і злили дані про москвичів, які підтримують війну в Україні. Інформацію про громадських діячів, політиків, військових і представників спецслужб РФ передано Силам оборони України. Сайт МосміськБТІ після атаки перестав працювати, а в самій структурі ніяк не прокоментували інцидент.

А наприкінці липня стало відомо про те, що хакери зламали пошту офіцера РФ, причетного до ракетних ударів. У листах Володимира Касаткіна знайшлося багато документів, які розкривають методи роботи і проблеми ЗС РФ.