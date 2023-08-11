Блекаути не страшні: як обрати павербанк на всі випадки життя і правильно користуватися

Павербанк дозволить зарядити смартфони, ноутбуки, роутери чи інші пристрої, але варто врахувати багато нюансів.

Український уряд, "Укренерго" так експерти не виключають імовірність масових відключень світла найближчої зими, тому українцям є сенс подбати про альтернативні джерела енергії. Фокус розкаже, як підібрати портативні акумулятори (павербанки) для живлення смартфонів, ноутбуків та інших приладів.

Павербанк (Power bank) — це пристрій у вигляді зовнішнього акумулятора, покритого твердим корпусом із роз’ємами, кабелями й іншими елементами, він дозволяє зберігати електроенергію, щоб підзарядити гаджет, коли немає доступу до мережі. Технологія доволі проста й популярна, тому сьогодні виробляють сотні, якщо не тисячі моделей, серед яких покупцям буває важко обрати потрібну. І не дивно, адже павербанки мають різні характеристики та можуть використовуватися для різних цілей.

Наприклад, Hotline — український онлайн-сервіс для вибору товарів і порівняння цін, показує 1287 товарів такого типу вартістю від 229 до 24 000 грн. Його спеціалісти також розмістили свої рекомендації, як обрати павербанк.

Павербанк допоможе зарядити гаджет у будь-якому місці Фото: Скриншот

Ємність

Найголовніша характеристика будь-якого акумулятора — це його ємність, тобто кількість електроенергії, яку можна накопичити й зберігати. Чим вона більша, то краще, адже зможе зарядити більше пристроїв. До того ж із часом характеристики батареї погіршуються, а більша ємність дозволить їй прослужити довше.

Для початку варто визначити, які пристрої будуть найчастіше заряджатимуться, дізнатися ємність їхніх акумуляторів, а потім обрати павербанк із запасом. Варто підрахувати так, щоб одного заряду павербанка вистачило хоча б на однин-два повні заряди гаджета. Наприклад, для смартфона ємністю 5000 мАг підійде модель на 6000-10 000 мАг. А ось для багатоденного походу й живлення кількох пристроїв одночасно варто підібрати зовнішній акумулятор ємністю 20 000-50 000 мАг. Втім, не треба ігнорувати й невеликі павербанки на пару-трійку тисяч мАг, адже вони не займають багато місця й допоможуть трохи підзарядити пристрій у критичний момент.

Функціональність

В основі всіх павербанків лежить акумулятор, але їхні можливості можуть значно відрізнятися, і все залежить від того, які функції виробник заклав у корпус пристрою. Наприклад, одні моделі мають багато різних портів для одночасної зарядки кількох пристроїв, другі мають вбудовані кабелі, треті оснащені ліхтариками чи екраном для відображення рівня заряду. Варто обирати, враховуючи власні потреби та вподобання.

Деякі сучасні дорогі павербанки підтримують технології швидкого заряджання Qualcomm Quick Charge 3.0 або Qualcomm Quick Charge 2.0, що значно прискорює процес. От тільки працюватиме така функція лише з тими приладами, які теж її мають. Існують також моделі з підтримкою бездротової зарядки, і тут така сама історія із сумісністю.

Важливо приділити увагу підключенню самого павербанку до електромережі. Існують два типи:

кабель Micro-USB або USB Type-C для зарядки від розетки або комп’ютера;

сонячна панель.

У першому випадку варто обирати порт Type-C, оскільки він досконаліший і забезпечує швидшу передачу енергії, а також підтримує технології швидкої зарядки. Сонячні батареї — спірне рішення, деякі павербанки мають вбудовані панелі, однак вони настільки маленькі, що процес іде дуже довго. Зокрема, у спекотний день акумулятор може перегрітися та навіть вийти з ладу.

Сумісність

Важливо, щоб павербанк без проблем підключався до приладів, потрібних користувачам, для цього він повинен мати відповідні роз’єми. Більшість моделей оснащені одним або двома вихідними USB-портами, деякі також мають USB Type-C та Apple Lightning. Є також версії, що підтримують зарядку від сонячних панелей, — це також треба враховувати, якщо ця функція потрібна.

Якщо батарея має два виходи, то найчастіше в одного з них менший струм зарядки — це потрібно для заряджання різних типів пристроїв, тому що смартфони розраховані на силу струму на рівні 1 А, а планшети — від 1,5 А. Переважна більшість батарей забезпечують максимальний струм заряджання, коли підключений лише один пристрій, якщо ж під’єднати два або більше, то вони ділитимуть силу між собою.

Обрати павербанк для ноутбука значно складніше, тут треба врахувати кілька важливих факторів. Під’єднати через USB-кабель можна лише ті моделі, що оснащені портами USB Type-C. Якщо ж такого немає, то потрібно купити спеціальний кабель і перехідник на роз'єм живлення ноутбука, до того ж вони мають пропускати струм, достатньо сильний, щоб заживити портативний комп'ютер.

Треба також звернути увагу на потужність павербанка — вона має дорівнювати або навіть перевершувати потужність зарядного пристрою ноутбука. Ці показники вказуються на дні ноутбука та блоці його зарядки. Якщо потужність не написана, то можна розрахувати її, помноживши вихідну напругу, вказану у Вольтах (V), на силу струму, вказану в Амперах (А).

Власникам ігрових ноутбуків доведеться ще важче, адже через потужні процесори та відеокарти вони потребують блоків живлення потужністю близько 100 Вт. Настільки потужних павербанків на ринку небагато, і коштують вони доволі дорого.

Фокус уже писав, як підібрати павербанк для роутера, щоб він працював навіть під час вимкнення електропостачання. Для цього потрібно підібрати модель із відповідною напругою та потужністю, а також придбати спеціальний кабель.

Розмір і вага

Закономірність проста — чим більша ємність павербанка, тим більше він містить енергетичних елементів і тим більше місця займає. Користувачам доводиться шукати баланс між компактністю й продуктивністю. Сучасний ринок пропонує доволі компактні моделі на 10 000-20 000 мАг, які без проблем влізуть у кишеню або дамську сумочку, не завдаючи великих незручностей. Моделі з більшою ємністю за розмірами самі наближаються до сумок або валіз, тому часто оснащуються ручками для зручнішої переноски 3 такі можна возити у машині або встановити в оселі, але носити завжди із собою буде доволі важко.

Для смартфонів існують чохли зі вбудованими павербанками. Вони позбавляють необхідності користувачів носити окремо і гаджет, і додатковий акумулятор для нього, але збільшують вагу, яку потрібно носити в одній руці.

Матеріал теж має значення. Павербанки з металевим покриттям трошки важчі за свої пластикові аналоги, але більше підходять для повсякденного використання та подорожей завдяки своїй міцності — вони навряд чи тріснуть від випадкового удару або падіння на асфальт, обмежившись подряпинами.

Як правильно користуватися Power Bank?

Щоб портативний акумулятор прослужив довго, потрібно знати, як із ним поводитися, і сайт Gelius наводить детальні рекомендації щодо цього. Павербанк варто повністю зарядити від розетки одразу ж після розпаковування, використовуючи фірмовий кабель, якщо він іде в комплекті, або ж будь-яким наявним кабелем, який підходить до роз’єму. Під час покупки адаптера окремо для павербанка рекомендується вибирати трохи більше за 2А, але занадто великий струм може пошкодити батарею.

Зазвичай такі пристрої мають індикатор заряду, який блимає під час живлення, і треба дочекатися, поки його рівень досягне 100%. Із інструкції можна дізнатися, як саме модель сигналізує про це.

Потім уже можна використовувати павербанк за прямим призначенням і заряджати інші пристрої. Після підключення павербанк повинен відразу ж розпочати заряджання пристрою, а якщо цього не сталося, то слід натиснути кнопку ввімкнення/вимкнення один чи кілька разів або утримувати її натиснутою від двох до п'яти секунд — усе залежить від моделі. Якщо індикатор заряду загоряється, це сигнал про те, що пристрій почав заряджатися. Коли заряд буде повним, павербанк автоматично вимкнеться.

Для того, щоб Power Bank відпрацював довго, виробники рекомендують дотримуватися таких правил експлуатації:

не залишати прилад місцях із дуже низькою температурою повітря, адже це знижує ємність;

під час заряджання використовувати кабелі живлення високої якості.

уникати перегріву акумулятора під час зарядки та під час роботи, не залишати під прямими сонячними променями.

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