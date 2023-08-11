Військові отримають незвичайні підводні дрони REMUS: прориватимуть оборону ворогів

Невеликі безпілотні підводні човни REMUS від компанії Leidos допоможуть кораблям і субмаринам прориватися крізь морські мінні загородження.

Інженери безпілотних систем із компанії Leidos розроблять до 2026 року чотири експериментальні автономні підводні апарати REMUS середнього розміру для зондування морського середовища та боротьби з мінами, повідомляє Military Aerospace Electronics. Відповідно до контракту, який підписали ще в липні, компанія отримає на будівництво апаратів $36,3 млн.

Командування морських систем ВМС США хочуть отримати від Leidos чотири середніх MUUV REMUS для зондування довкілля та протимінного захисту морських експедицій. Цей контракт має опціони, а це значить, що якщо Пентагону сподобаються ці підводні безпілотники, то Leidos отримає більш "довгий" контракт до 2032 року і суму в $358,5 мільйонів.

Минулого року Leidos виграла контракт із військово-морським флотом на суму 12 мільйонів доларів на розробку MUUV, що поєднуватиме в собі безпілотний апарат і датчики для забезпечення постійних засобів протидії мінам із надводного базування, а також автономного океанографічного зондування і збору даних на підводних човнах.

MUUV REMUS планують створити як модульний безпілотник з відкритими системами програмування і налаштування з урахуванням вимог наступного покоління Управління програм ВМС з безпілотних і малих бойових засобів (PEO USC). Так само програмна архітектура створюваних морських дронів буде підтримувати систему управління PMS 406 і військове проєктне середовище Razorback UUV.

Проєктне середовище Razorback передбачає морські безпілотники середнього розміру, які запускають на сухій палубі підводного човна, а не з торпедного апарату. Такі автономні мінісубмарини мають бути модульними, щоб виконувати широкий спектр морських місій — від розмінування до морської розвідки.

Початкові виробничі системи MUUV будуть призначені для експедиційних протимінних заходів, тоді як інші підтримуватимуть автономне океанографічне зондування на підводних човнах і збір даних для зондування навколишнього середовища і протимінних заходів.

Раніше Фокус розповідав, що в КНДР під час параду показали гігантський підводний дрон Haeil. Заявляється, що морський дрон має ядерну силову установку і може нести ядерну бойову частину.