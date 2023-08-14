У Росії похвалилися дроном із "вічним двигуном": як його хочуть застосовувати на війні (фото)

Як запевняють творці, комплекс "Квазимачта" невразливий для РЕБ, оснащений звичайною та інфрачервоною камерою, але працює тільки від кабелю.

На фронті в Україні російські військові застосували нову розробку — систему розвідки "Квазимачта" від концерну "Калашников". Про це повідомило російське інформаційне агентство "Новости" в понеділок, 14 серпня.

"Ви бачили на нашому відкритому показі великий хороший комплекс — це "Квазимачта". Коптер, який використовується в розвідці. Він себе дуже добре показав у практичній апробації — спеціальній військовій операції (війні з Україною, — ред.)", — сказав президент компанії Алан Лушников.

Медіа в РФ уже охрестили новий безпілотник "дроном із вічним двигуном", адже "Квазіщогла" завдяки підіймальній платформі, що живиться електрикою від кабелю із землі, може перебувати в повітрі протягом доби. У цей час зв'язок із коптером також здійснюється за допомогою дротів. Крім того, як запевняє розробник, нова система розвідки нечутлива до дії РЕБ. Крім того "Квазимачта" може вести відеоспостереження як в оптичному, так і в інфрачервоному діапазонах. Лушников, розповідаючи про розробку, додав, що хоче запропонувати її державному замовнику.

Так виглядають засоби живлення та управління безпілотником "Квазіщогла"

Нова система розвідки "Квазимачта": технічні характеристики

складові — великий квадрокоптер-платформа, заземлений кабель живлення;

час роботи — 24 год;

робоча висота — до 100 м;

вага корисного навантаження — до 2 кг;

Поки що про безпілотник, крім того, що його випробували в зоні бойових дій в Україні, мало що відомо

Нагадаємо,10 липня в РФ представили новий дрон-бомбардувальник. Розробники запевняють, що їхній безпілотник може підняти до 5 кг боєприпасів, але замість них поки використовують пляшки з водою.

А в березні 2023 року в Росії показали дрон під назвою ТрАМП. Інженери стверджують, що їхнє творіння буде здатне подолати відстань у 600 кілометрів без дозаправлення, і займатиметься розвідкою, а також забезпеченням зв'язку.