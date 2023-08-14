Військові випробовують нові окуляри-комп'ютери: як їх застосовуватимуть на полі бою (відео)

Якщо поточні випробування і розробка відбудуться за планом, версію 1.2 можуть впровадити у 2025 році, а в майбутньому для них розроблять нові додатки.

Американські солдати 10-ї гірськострілецької дивізії у Форт-Драмі отримали перші 20 прототипів бойових окулярів віртуальної реальності IVAS 1.2 від Microsoft, повідомляє Defense News. Навіть зовні видно основні зміни: оновлена версія, на відміну від попередньої, стала більш компактною і не такою громіздкою.

VR-система IVAS за задумом Microsoft і Пентагону має посилити боєздатність солдатів завдяки поліпшенню зв'язку, ситуаційній обізнаності та комп'ютерному наведенню на ціль, а також вбудованому тепловізору. Спільна програма корпорації та військових розпочалася ще 2018 року і пройшла нелегкий шлях. У результаті випробувань першої версії системи солдати зіткнулися з безліччю проблем, які значно погіршили їхній огляд і можливості на полі бою.

Зліва оновлена гарнітура IVAS 1.2 Фото: US Army

Тепер, протягом тижня солдати використовуватимуть IVAS 1.2 і перевірятимуть систему в серії тестів на придатність і зручність, перевірку сумісності зі зброєю, а також оцінюватимуть її датчик низької освітленості та виконуватимуть завдання з планування місії на проєкційному дисплеї. Якщо поточні випробування і розробка відбудуться за планом, версію 1.2 можуть впровадити у 2025 році в рамках програми вартістю $22 млрд, які отримає Microsoft.

У новій версії роль "цифровізації" солдатів тільки посилилася. Це пов'язано з тим, що в міру розширення тактичних обчислень солдати можуть слугувати інформаційними вузлами та датчиками для командира роти, батальйону, бригади або дивізії в центрі тактичних операцій на деякій відстані від поля бою. А відстеження позицій окремих солдатів, їхнього стану або навіть манера використання і точності зброї дає командирам ширше і глибше розуміння того, що відбувається в їхніх загонах. У майбутньому окуляри можуть отримати інші додатки, наприклад, для картографування, планування маршруту, швидкого виявлення цілей, відстеження місця розташування військ, моделювання місцевості, тренувань зі стрільби та інші.

Версія 1.2 забезпечує кращий периферійний огляд, усуває деформацію дисплея і додає покращений датчик низької освітленості. За словами підполковника Денні Дреша, менеджера з продукту IVAS для Program Executive Office Soldier, версія 1.2 може бути першою, яку солдати візьмуть у бій, але вона не буде останньою версією.

Ранні випробування показали, що IVAS може підключатися до тактичних систем з підтримкою Wi-Fi на літаках, БТРах Bradley, Stryker і вертольотах. Під час цих випробувань солдати могли бачити зображення з камер транспортних засобів і літаків за межами корпусу. Вони могли передавати дані від солдатів до екіпажу та від машини до машини.

Раніше Фокус писав, що військові випробували в справі віртуальну систему Vegvisir. Комплекс встановлюється на бронетехніку, збирає дані зсередини і зовні машини, а потім виводить на VR-окуляри. Це дає змогу солдатам бачити набагато більше.