Посилить атаки на полі бою: військові випробували в справі віртуальну систему Vegvisir (відео)
Комплекс встановлюється на бронетехніку, збирає дані зсередини та зовні машини, а потім виводить на VR-окуляри. Це дає змогу солдатам бачити набагато більше.
З ініціативи збройних сил Хорватії та Естонії механізовані підрозділи двох країн протестували нову віртуальну бойову систему Vegvisir від однойменного стартапу. Подробиці проєкту повідомляє Shepard Media.
Що таке система Vegvisir
Vegvisir — це інформаційний комплекс, що збирає дані з різних датчиків, як усередині машини, так і розміщених на її корпусі, який допомагає екіпажу бронетехніки краще орієнтуватися на полі бою, точніше наводитися на ціль і отримувати всю важливу інформацію за межами свого бойового транспорту.
У системі Vegvisir застосовуються різні камери та датчики, одержувану інформацію яких обробляє спеціальний алгоритм, виводячи відповідні повідомлення на дисплей VR-гарнітури членів екіпажу.
У результаті бійці можуть бачити не тільки своє безпосереднє оточення, а й позиції ворога на відстані до 10 кілометрів на полі бою, причому в режимі реального часу. Розробники особливо пишаються тим, що затримка сигналу з камер на монітор окулярів настільки низька, що її неможливо помітити в реальних умовах.
Ще одним важливим завданням Vegvisir є надійний зв'язок між дружніми підрозділами, які можуть ділитися актуальною інформацією про розташування противника та вести спільні операції. Таким чином атака на ворога буде більш ефективною та злагодженою.
Система Vegvisir використовує різні шари даних, включно з положенням ворожих і дружніх підрозділів, і забезпечує бронетанковим підрозділам "критичну перевагу в мінливій бойовій ситуації", підвищуючи виживання екіпажу.
Як проходили випробування
Під час активних бойових дводенних випробувань, які відбулися в Хорватії, на бронетехніку дружніх країн встановили камери та датчики, а екіпажі оснастили імерсивними гарнітурами з можливістю накладення додаткових даних. Випробування за участю розвідбатальйону 1-ї піхотної бригади відбувалися в різних умовах, включно з покинутим аеродромом, гравійними дорогами та бездоріжжям.
Як техніку задіяли бронемашини Patria AMV 8x8, Patria XA-188 6x6, Patria XA-180 6x6 і БМП CV90. Цілих 12 годин машини з екіпажами пересувалися бездоріжжям у різних умовах освітленості на швидкості 60 км/год, координуючи між собою маневри та виконуючи різні завдання.
Під час тестів було проінспектовано можливості системи проводити багатоспектральне зондування на відстані від 0 до 1 200 м на відповідність вимогам стандарту НАТО STANAG (для забезпечення ситуаційної обізнаності та ураження цілей). Так само військові перевірили ефективність системного очищення приладів та інтуїтивність роботи з інтерфейсами обладнання.
"Системи ситуаційної обізнаності (Vegvisir Mixed Reality Situational Awareness) дедалі більше інтегруватимуться в бойові підрозділи армій світу", — впевнені військові двох країн.
Представник компанії Vegvisir наголосив, що попит на системи ситуаційної обізнаності зростає, і "ринок може значно збільшитися", оскільки технології, які використовуються в цих рішеннях, перебувають зараз на "більш зрілій стадії розвитку".
Раніше ми писали, що американська піхота отримає поліпшені VR-окуляри IVAS від Microsoft. Компанія заробить на контракті з Пентагоном понад $20 млрд, якщо виправила всі недоліки в новій версії віртуальної системи.