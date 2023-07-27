Посилить атаки на полі бою: військові випробували в справі віртуальну систему Vegvisir (відео)

Комплекс встановлюється на бронетехніку, збирає дані зсередини та зовні машини, а потім виводить на VR-окуляри. Це дає змогу солдатам бачити набагато більше.

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З ініціативи збройних сил Хорватії та Естонії механізовані підрозділи двох країн протестували нову віртуальну бойову систему Vegvisir від однойменного стартапу. Подробиці проєкту повідомляє Shepard Media.

Що таке система Vegvisir

Vegvisir — це інформаційний комплекс, що збирає дані з різних датчиків, як усередині машини, так і розміщених на її корпусі, який допомагає екіпажу бронетехніки краще орієнтуватися на полі бою, точніше наводитися на ціль і отримувати всю важливу інформацію за межами свого бойового транспорту.

У системі Vegvisir застосовуються різні камери та датчики, одержувану інформацію яких обробляє спеціальний алгоритм, виводячи відповідні повідомлення на дисплей VR-гарнітури членів екіпажу.

Приблизно так бачить ситуацію на полі бою екіпаж БТР із ситемою Vegvisir Фото: Vegvisir

У результаті бійці можуть бачити не тільки своє безпосереднє оточення, а й позиції ворога на відстані до 10 кілометрів на полі бою, причому в режимі реального часу. Розробники особливо пишаються тим, що затримка сигналу з камер на монітор окулярів настільки низька, що її неможливо помітити в реальних умовах.

Ще одним важливим завданням Vegvisir є надійний зв'язок між дружніми підрозділами, які можуть ділитися актуальною інформацією про розташування противника та вести спільні операції. Таким чином атака на ворога буде більш ефективною та злагодженою.

Камери і датчики на корпусі БТР передають інформацію прямо на гарнітуру водія-механіка Фото: Vegvisir

Система Vegvisir використовує різні шари даних, включно з положенням ворожих і дружніх підрозділів, і забезпечує бронетанковим підрозділам "критичну перевагу в мінливій бойовій ситуації", підвищуючи виживання екіпажу.

Презентація системи Vegvisir

Як проходили випробування

Під час активних бойових дводенних випробувань, які відбулися в Хорватії, на бронетехніку дружніх країн встановили камери та датчики, а екіпажі оснастили імерсивними гарнітурами з можливістю накладення додаткових даних. Випробування за участю розвідбатальйону 1-ї піхотної бригади відбувалися в різних умовах, включно з покинутим аеродромом, гравійними дорогами та бездоріжжям.

Як техніку задіяли бронемашини Patria AMV 8x8, Patria XA-188 6x6, Patria XA-180 6x6 і БМП CV90. Цілих 12 годин машини з екіпажами пересувалися бездоріжжям у різних умовах освітленості на швидкості 60 км/год, координуючи між собою маневри та виконуючи різні завдання.

Розташування основних датчиків і камер Vegvisir на бронетехніці Фото: Vegvisir

Під час тестів було проінспектовано можливості системи проводити багатоспектральне зондування на відстані від 0 до 1 200 м на відповідність вимогам стандарту НАТО STANAG (для забезпечення ситуаційної обізнаності та ураження цілей). Так само військові перевірили ефективність системного очищення приладів та інтуїтивність роботи з інтерфейсами обладнання.

"Системи ситуаційної обізнаності (Vegvisir Mixed Reality Situational Awareness) дедалі більше інтегруватимуться в бойові підрозділи армій світу", — впевнені військові двох країн.

Представник компанії Vegvisir наголосив, що попит на системи ситуаційної обізнаності зростає, і "ринок може значно збільшитися", оскільки технології, які використовуються в цих рішеннях, перебувають зараз на "більш зрілій стадії розвитку".

Як працює Vegvisir у реальних умовах

Раніше ми писали, що американська піхота отримає поліпшені VR-окуляри IVAS від Microsoft. Компанія заробить на контракті з Пентагоном понад $20 млрд, якщо виправила всі недоліки в новій версії віртуальної системи.