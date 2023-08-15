Дрон "Сіріус" уперше піднявся в небо: чого очікувати від цього БПЛА (відео)

Ударний дрон може підіймати на висоту в 7 кілометрів і нести кориговані та фугасні авіабомби, вагою до 450 кілограмів.

Новий російський безпілотник "Сіріус" розробки компанії "Кронштадт" здійснив свій перший політ. Про це росмедіа ТАСС написало, поспілкувавшись із представниками розробника на форумі "Армія-2023".

"Перший політ "Сіріуса" відбувся, льотні випробування безпілотника тривають", — сказали представники компанії.

Зазначимо, що в мережі також з'явилося відео, на якому "Сіріус" уперше підіймається в небо.

Що відомо про БПЛА "Сіріус"

Це проєкт російського ударного безпілотного літального апарату, що розробляється російською компанією "Кронштадт". Попередником "Сіріуса" був безпілотник "Оріон". Уперше макет дрона представлено 2019 року на авіасалоні МАКС-2019.

Технічні характеристики дрона "Сіріус"

тип — ударний дрон;

довжина — 9 м;

розмах крила — 20 м;

максимальна злітна маса — 2,5 т;

корисне навантаження — 450 кг.

висота польоту — 7 км;

оснащення — 2 турбогвинтові двигуни;

боєприпаси — КАБ-100, ФАБ-100, бомби, що вільно падають, РБК-500У, авіаційна бомба ОДАБ-500ПМВ.

Нагадаємо, на початку червня бойовий дрон "Сіріус" помітили в небі Росії. Це досить великий БПЛА, який приводиться в дію за допомогою двох турбованих двигунів. Цей дрон-бомбардувальник може скидати боєприпаси стандарту ФАБ-100.

А у квітні 2023 року стало відомо, що "прабатька Сіріуса" — дрон "Оріон" — оснастили ракетою Х-БПЛА. Вони розроблені на базі боєприпасів 9М113ФММ-3, які вже застосовуються в протитанковому комплексі "Корнет", і мають зменшений розмір і масу, що дає змогу розміщувати їх на борту бойових дронів.