У РФ презентували РЕБ "Тритон": експерт розповів, як його використовуватимуть (фото)

На виставці "Армія 2023" комплекс радіоелектронної боротьби поставили на танк Т-72Б3М.

На міжнародній виставці в Росії презентували танк із набором антен типу "Грибок", який могли спеціально розробити проти українських дронів. Про це український фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов написав у своєму Telegram-каналі у вівторок, 15 серпня.

"Противник не стоїть на місці. На виставці у РФ показано танк із набором антен типу "грибок". Про це вони ніде не пишуть, але антена візуально від 900 МГц зі сферичною діаграмою, значить це комплекс РЕБ проти наших FPV", — написав експерт.

Він також показав фотографії з виставки РФ, на якому червоними лініями позначив характерні ознаки цього засобу РЕБ.

Нова російська система РЕБ типу "Грибок" може бути спрямована проти українських дронів Фото: Сергій Флеш/ Telegram Нова російська система РЕБ типу "Грибок" може бути спрямована проти українських дронів Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Комплекс РЕБ "Тритон": що про нього відомо

Судячи з фотографій, опублікованих Сергієм Флешем, новий комплекс радіоелектронної боротьби схожий на засіб захисту від дронів під назвою "Тритон", який презентували у вівторок, 15 серпня, якраз таки на виставці "Армія 2023". Як пише РІА "Новости", комплекс радіоелектронного захисту від FPV-дронів був створений у "Лабораторії ППШ". На виставці розробники показали свій виріб, встановивши його на танк Т-72Б3М.

Технічні характеристики комплексу "Тритон"

призначення — придушення каналів керування і передавання даних FPV-дронів;

діапазон роботи — 868, 915, 1300, 2400 МГц;

тип управління — дистанційно з виносного пульта;

електроживлення — автономне від акумулятора, від бортової мережі танка.

До речі, інформаційне агентство у своєму матеріалі про "Тритон" прямо написало про те, що актуальність боротьби з FPV-дронамі в ударному варіанті різко зросла під час війни з Україною, оскільки вперше в історії сучасних конфліктів їх застосування набуло масового характеру.

Комплекс "Тритон" для захисту російських танків від дронів-камікадзе з керуванням від першої особи Фото: Известия

Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ вперше написали про комплекс РЕБ "Тритон", який розробники готували до міжнародної виставки "Армія 2023". За задумом творців, "Тритон" має пригнічувати канали управління і передачі даних FPV-дронів.

А в березні 2023 року в Росії випробували комплекс "Серп-ВС5" проти дронів. "Серп-ВС5" є модернізованою версією "Серп-ВС", презентованої торік, але тепер він отримав можливість пригнічувати не тільки цивільні, а й військові дрони, які використовуються для розвідки або атак.