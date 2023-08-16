Знайде ціль за сотні кілометрів: в Україні випробують комплекс Gekata для БПЛА (відео)

Систему встановлять на безпілотник PD-2, щоб перевірити в різних умовах. У майбутньому він допоможе ЗСУ знищувати окупантів.

Компанія НВЦ "Інфозахист" збирається до кінця року завершити випробування комплексу радіотехнічної розвідки Gekata на базі безпілотника PD-2 Про це журналістам Defense Express розповів її директор Ярослав Калінін.

Комплекс Gekata — це система радіотехнічної розвідки, розроблена "Інфозахистом", призначена для виявлення ворожих цілей на відстані понад сотню кілометрів. Вона являє собою контейнер вагою 10 кг зі спеціальним обладнанням, який встановлюється на безпілотник і дає змогу відстежувати одночасно до 200 об'єктів і визначати їхні координати.

Розробники вже отримали дрон PD-2 від виробника "Укрспецсистемс", щоб встановити та протестувати систему Gekata. Для цього проєкту вже виділили окрему структуру з фахівцями За словами Ярослава Калініна, розробники активно співпрацюють із ЗСУ і напрацьовують базу сигналів основних РЕБ окупантів, щоб дрон міг протистояти засобам радіоелектронної боротьби.

За задумом інженерів, повноцінний авіаційний комплекс має складатися з наземної станції управління і шести безпілотників PD-2, обладнаних системою Gekata. Це дасть змогу проводити цілодобову розвідку на лінії протяжністю в 100 км і на глибині в 450 км від місця старту безпілотника.

Gekata може одночасно відстежувати до 200 цілей Фото: НВЦ "Інфозахист"

Сам дрон презентували ще 2021 року і льотні випробування показали, що його можна значно покращити. Інженери постійно вносили зміни, удосконалюючи поведінку безпілотника з урахуванням навантаження, прискорень під час зльоту та посадки, вібрації під час польоту, впливу висоти тощо.

"У результаті зазнала змін антенна система, яка набула кращих можливостей із детектування електромагнітних випромінювань у зоні спостереження в 360 градусів. Наразі її зовнішній вигляд враховує як аеродинаміку фюзеляжу, так і захищає чутливі сенсори від атмосферного впливу", — розповів Ярослав Калінін.

Директор "Інфозахисту" впевнений, що вже до кінця цього року буде проведено всі необхідні випробування для подальшого бойового застосування комплексу Gekata.

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