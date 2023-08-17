ЗСУ озброїлися унікальним дроном SkyKnight 2: швидкий, потужний і не боїться РЕБ

Український безпілотник із ШІ може працювати може знищувати окупантів двома способами: таранячи в режимі "камікадзе" і скидаючи бомби.

Безпілотний літальний апарат SkyKnight 2 ("Небесний лицар 2"), який несила зупинити навіть системам радіоелектронної боротьби противника, отримав допуск до експлуатації в армії від Міністерства оборони України. Про особливості цього дрона розповів його головний інженер, на ім'я Сергій, поспілкувавшись із журналістами АрміяInform.

Дрон SkyKnight 2 багатофункціональний: він може вражати ціль і вибухати при цьому в режимі "камікадзе" або скидати на неї боєприпаси, залишаючись при цьому неушкодженим. Вага корисного навантаження при цьому сягає 2,5 кілограма. Крім того, за допомогою ШІ дрон може атакувати як нерухомі, так і рухомі цілі. Безпілотник обладнаний блоком mesh-мережі — це бездротова комірчаста мережа, що складається з модулів. Якщо один із таких модулів буде пошкоджено або якимось іншим чином вийде з ладу, то система продовжить працювати.

БПЛА SkyKnight 2, який прозвали "небесним лицарем" може літати в автономному режимі завдяки наявності штучного інтелекту. Оператор на старті задає мету, яку має вразити дрон, а далі ним керує бортовий комп'ютер. Завдяки цьому навіть якщо SkyKnight 2 втратить зв'язок зі своїм оператором під впливом російського РЕБ або антидронової рушниці, то все одно дістанеться до цілі й вразить її.

Головний інженер "Небесного лицаря" Сергій запевняє, що дроном досить легко керувати. Тому й навчання операторів для роботи з такою технікою проходить дещо швидше.

"Якщо в оператора вже є навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко. Тож підготувати фахівця на нього можна досить швидко. Навіть якщо оператор зовсім новачок, то навчити його можна за тиждень", — сказав він.

Так виглядає безпілотник SkyKnight 2, який отримав прізвисько "небесний лицар" Фото: "Армия Информ"

Нагадаємо, наприкінці липня в Україні випробували новий дрон STING A. Безпілотник може як працювати як дрон-розвідник, так і виконувати функції ударного БПЛА.

А дещо раніше команда Юрія Голика випробувала новий FPV-дрон, розроблений для військових. Під час тестів він зміг підняти вантаж вагою 5 кг, що імітує боєприпас, і пролетіти 5 км. Літальний апарат оснастили двома камерами і тепловізором, а також системою захисту від засобів радіоелектронної боротьби.