Дрон ЗСУ підірвав новітній російський танк Т-90 "Прорив" за $4,5 млн (відео)

Оператори ЗСУ завдали удару простим БПЛА за 500 доларів, який коштує в 9 тисяч разів дешевше за хвалений окупантами танк.

Рота ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Збройних сил України за допомогою дрона-камікадзе позбавили російських військових танка Т-90 вартістю 4,5 млн доларів. Відповідне відео опублікували на сторінці проєкту "Армія дронів" у Facebook у четвер, 17 серпня.

Українським бійцям вдалося знищити техніку противника на Сватівському напрямку (Луганська область). На відеокадрах видно, як на відкритій місцевості стоїть танк Т-90. До нього на великій швидкості підлітає FPV-дрон і вражає броньовану техніку противника. Після цього безпілотник-розвідник показав, як танк здригнувся від удару і з нього повалив густий білий дим.

"Безпілотник за кілька сот доларів вражає техніку вартістю в мільйони доларів. Ураженої техніки росіян буде більше", — зазначила пресслужба проєкту.

Бійці 92-ї ОМБр уточнили, що бронетехніку знищив безпілотний літальний апарат вартістю 500 доларів, а танк "Прорив", яким уже не зможе скористатися противник, коштував у 9 тисяч разів дорожче за український дрон. Як уточнив командир роти "Ахіллес" Юрій Федоренко, вибух не знищив, нехай і завдав шкоди російському Т-90.

"Але ми наполегливі: сьогодні пошкодили, а завтра — знищимо", — запевнив військовий.

За даними нідерландського сайту дослідження військових дій Oryx, Росія вже втратила на війні в Україні 33 танки Т-90М. Загалом же армія окупантів перед початком вторгнення налічувала близько сотні таких танків.

Нагадаємо, 14 серпня в Луганській області ЗСУ знищили ворожий танк за $3 млн. Українські оператори спочатку підбили бронетехніку росіян FPV-дроном, а потім знищили за допомогою бомбардувальника. Перший скинутий безпілотним літальним апаратом боєприпас розірвав російський танк на дві частини, другий змусив детонувати боєкомплект. Після цього дрон скинув ще два боєприпаси, після чого розкидані частини танка повністю охопив вогонь.

А дещо раніше дрони ЗСУ знищили техніку ЗС РФ на $2 млн. Українські оператори безпілотних летальних апаратів завдали противнику шкоди на Луганському напрямку. Спочатку ударна рота знищила танк Т-80. Далі метою ЗСУ став склад МТЗ.