Точність погіршилася: РФ доводиться вручну збирати електроніку для дронів і ракет (відео)

У росіян просто немає обладнання, щоб масово виробляти друковані плати для своїх систем озброєння, та й за кордоном їм продають деталі лише поштучно.

Росія для виробництва безпілотних літальних апаратів і ракет почала використовувати неякісні деталі, які знижують ефективність ударів. Про це розповів голова Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в інтерв'ю для "Україна Зараз".

За його словами, росіяни стирають маркування на ракетах і дронах, щоб приховати їхнє походження. Замість автоматизованого виробництва інженери противника все частіше виробляють електроніку вручну. Крім того, у РФ існують певні види закупівель, застосовуючи які вони намагаються уникнути міжнародних санкцій.

"Вони купують поштучно, не купують партіями якимись великими. Завозять через треті країни, але в них немає відповідного обладнання, щоб плати виробляти. Тому їх виробляють у ручному режимі. Може й тому в ракет і дронів набагато погіршилося влучання: дуже велика похибка йде — на 500-600 метрів", — сказав Рувін.

Крім того, Росія намагається приховати походження електронної "начинки" дронів, стираючи ідентифікаційні номери та розпізнавальні знаки. Однак експерти інституту аналізують наявні знімки та порівнюють їх із тими, що можна знайти в інтернеті, таким чином на маркетплейсах можна знайти аналогічні деталі та дізнатися, хто і де їх виробляє.

"Спроби росіян приховати походження деталей означають, що санкції діють. Щомісяця "начинка" цієї електроніки змінюється, і росіяни використовують дедалі неякісніші плати. Спочатку була автоматика, а тепер ми бачимо, що вже настав час ручних плат", — резюмував глава НДІ судових експертиз.

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Нагадаємо, 16 серпня Міноборони Великої Британії повідомило про те, що РФ уже застосовує свої копії Shahed. Таким чином Росія може отримати більше дронів-камікадзе для ударів по Україні, але їхнє виробництво сильно залежить від компонентів, які потрібно купувати в Ірану.

А на початку серпня експерти вказали на відмінності російських дронів "Герань" від іранських Shahed. Західні дослідники порівняли кілька версій іранських і російських безпілотників і з'ясували, що в РФ повністю локалізували виробництво Shahed 136.