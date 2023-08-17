Росія разом з Іраном створюють флот із 6000 дронів Shahed: що їм завадить, — WP

Згідно з планом, зараз РФ має збирати до 180 БПЛА на місяць, але самостійно виробляти тільки планери.

Москва просувається до своєї мети з масового виробництва безпілотників, які вона могла б використовувати для бомбардувань українських міст. Про це пише видання The Washington Post, журналісти якого отримали секретні документи від одного зі співробітників підприємства в Єлабузі — місті, де РФ зосередила потужності з виробництва безпілотників.

"Документи, що просочилися й отримані The Washington Post, містять нову інформацію про зусилля двох самопроголошених ворогів Сполучених Штатів — під одними з найтяжчих у світі санкцій — для розширення кремлівської програми безпілотників", — пише видання.

Отримані файли редакція не тільки проаналізувала самостійно, а й відправила експертам вашингтонського Інституту науки і міжнародної безпеки, які теж зробили свій висновок.

Яку угоду уклали між собою РФ та Іран

За інформацією видання, Росія уклала з Іраном угоду з постачання зброї на мільярд доларів, яку в листопаді 2022 року почали втілювати в життя в російському Татарстані. Мета полягає в тому, щоб до літа 2025 року всередині країни побудувати 6000 безпілотників — достатньо, щоб заповнити хронічну нестачу безпілотних літальних апаратів у російській армії на передовій.

У рамках угоди, як показують нові документи, Тегеран погодився продати Москві те, що фактично є франшизою, при цьому іранські фахівці поділяться проєктною документацією, компонентами місцевого виробництва або реконструйованими компонентами і ноу-хау. У документі, створеному в лютому головним менеджером проєкту, деталізуються параметри роботи й оцінюється вартість деяких аспектів проєкту в 151 мільярд рублів.

Що собою являє російсько-іранський проєкт "Човен"

Будівництво підприємства в Єлабузі з виробництва БПЛА і його подальша робота були описані в окремій групі документів під кодовою назвою "Човен". Саме таку назву отримали іранські безпілотники. До речі, в листуванні та інших документах інженери використовували кодовану мову: дрони — "човни", їхня вибухівка — "бампери", а Іран, який таємно надає технічну допомогу, — "Ірландія" або "Білорусь".

Документи, датовані періодом із зими 2022 року до весни 2023 року, включають заводські креслення, технічні схеми, особисті справи, меморандуми, надані іранським колегам, і презентації, зроблені представниками Міноборони Росії. Загалом вони вказують на те, що, попри затримки і виробничий процес, який значною мірою залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва неухильно просувається до своєї мети з виробництва варіанта іранського ударного безпілотника Shahed-136.

Журналісти та експерти, які вивчали файли, також зазначили, що росіяни хочуть модернізувати іранські дрони та наділити їх додатковими функціями. Так, загалом інженери об'єкта намагаються покращити застарілі іранські технології виробництва, використовуючи російський промисловий досвід. Крім того, вивчають удосконалення самого безпілотника, зокрема роблять його здатним до масових атак, у яких БПЛА автономно координують удар по цілі.

Які етапи у виробництві дронів проходить Росія

Вивчивши надані документи, експерти дійшли висновку, що процес виробництва РФ власних дронів був спочатку розбитий на кілька етапів. На першому з них, що стартував у січні 2023 року, Іран мав поставити розібрані безпілотники, які збиратимуть у Єлабузі. Згідно з розрахунками, за таких вступних даних у РФ мали до червня зібрати 600 безпілотників.

На другому етапі, який має тривати до кінця грудня 2023 року, підприємство має виробляти планери — порожнисті корпуси безпілотників, які поєднуються з двигунами та електронікою, поставленими Іраном. На цьому етапі заплановано, що на місяць РФ отримуватиме від 170 до 180 одиниць БПЛА власної збірки.

На третьому етапі підприємство в Єлабузі має самостійно виробляти безпілотники, побудовані з матеріалів і компонентів, які переважно постачають із Росії. За контрактом підприємства останній із цих безпілотників має бути поставлений Міноборони Росії до вересня 2025 року.

Однак аналіз, проведений для WP Інститутом науки і міжнародної безпеки, засвідчив, що виробничий план об'єкта видається здійсненним, але має вразливості, які можуть порушити його здатність виконувати свій контракт або, принаймні, відтермінувати виконання.

Чому план Росії з виробництва БПЛА може провалитися

Уже на цьому етапі Росія стикається з одразу кількома проблемами, здатними порушити її плани. Перша з них — це дефіцит компонентів. Понад 90 відсотків комп'ютерних мікросхем і електричних компонентів безпілотних систем виробляють на Заході, переважно у Сполучених Штатах. Тільки чотири зі 130 електронних компонентів, необхідних для створення безпілотника, виробляються в Росії. Так, тільки один блок управління польотом, який використовується для управління дроном, складається з 21 окремого електронного компонента, які виготовляють тільки в Далласі (США).

Також у РФ, за словами експертів, які вивчають ситуацію, є великі проблеми з двигунобудівною промисловістю. Щоб до кінця 2025 року налагодити повністю власне виробництво дронів, потрібна альтернатива мотору, яким зараз оснащується Shahed-136. До слова, це виявився німецький двигун Limbach Flugmotoren L550E, який Іран незаконно отримав два десятиліття тому. Однак навіть йому в РФ поки що не можуть запропонувати робочу альтернативу.

Друга проблема — це набір персоналу. В Єлабузі щосили намагалася заповнити спеціалізовані посади на підприємстві, яке повинно було мати 810 співробітників у кожну з трьох змін на день. Виробничій групі не вистачало фахівців у ключових і дуже складних галузях розроблення дронів, включно із системами радіоелектронної боротьби. Ситуацію не рятують поки що навіть робітники із Середньої Азії, яких свого часу відправили в Тегеран. Через те, що мова фарсі давалася їм трохи простіше, ніж власне росіянам, вони спостерігали за виробництвом БПЛА і перекладали всі технічні нюанси.

Ще одна перешкода, здатна завадити РФ, — це нюанси транспортування дронів з Ірану. В отриманих редакцією документах видно, що близько 25 відсотків БПЛА, відправлених з Ірану для використання в Єлабузі та доставлених літаками Міноборони Росії, було серйозно пошкоджено, і вони виявилися непридатними ні для чого.

Нагадаємо, 16 серпня британська розвідка повідомила про те, що РФ уже застосовує свої копії Shahed. За їхньою інформацією, Росія може отримати більше дронів-камікадзе для ударів по Україні, але їхнє виробництво сильно залежить від компонентів, які потрібно купувати в Ірану.

Також на початку серпня експерти вказали на відмінності російських дронів "Герань" від іранських Shahed. Західні дослідники порівняли кілька версій іранських і російських безпілотників і з'ясували, що в РФ повністю локалізували виробництво Shahed 136.