У центрі Сургута зламали рухомий рядок і публічно вилаяли Путіна (відео)

Поки що залишається невідомим, чи були авторами послання хакери, чи це реакція техперсоналу, який обслуговує інформаційну конструкцію.

У російському місті Сургуті, яке є одним із найбільших джерел нафти та газу у РФ, зламали інформаційний рухомий рядок на одній із центральних будівель. Відповідне фото і відео із соцмережі X (колишній Twitter) виклав на своєму сайті відомий фахівець із кібербезпеки Грем Клулі.

"Хтось явно вражений Володимиром Путіним, оскільки російська економіка продовжує падати через санкції", — написав експерт, який займається питаннями кібербезпеки ще з 90-х років.

На фото рухомого рядка можна помітити не тільки класичний вигук харківських уболівальників, який став всеукраїнським, а й причину невдоволення автора або авторів "послання". Якщо придивитися уважніше, то негатив пов'язаний із різким падінням курсу рубля щодо долара.

"Я припускаю, що чиновники зараз поспіхом з'ясовують, чи був автор тексту місцевим співробітником з обслуговування рухомого рядка, чи це віддалено провернули хакери", — зазначає Грем Клулі.

Раніше Фокус розповідав, що курс російської валюти пробив позначку 100 рублів за долар. Екстрене рішення Центробанку різко підвищити облікову ставку пройшло майже непомітно для фінансового ринку. Тенденція девальвації рубля триває понад рік. Її розкручує суттєве зменшення припливу валюти, спричинене, серед іншого, санкційною політикою Заходу у відповідь на агресію проти України. За словами економістів, ситуація в Росії може призвести до інфляції. Так, для росіян подорожчають поїздки за кордон. А курс рубля тепер цілком і повністю перебуває під управлінням Центробанку.