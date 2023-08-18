Робота "Маркер" навчили бачити крізь дим і туман: чим небезпечна ця зброя окупантів

Розробник похвалився, що "Маркер" може проїхати 1000 кілометрів, везти вантажі та евакуювати поранених.

У межах російського військового форуму "Армія 2023" виконавчий директор НВО "Андроїдна техніка" Євген Дудоров заявив кореспонденту агентства ТАСС, що під час розроблення робота було проведено тести, щоб побачити, як бойова платформа діятиме в автономному режимі. За словами Дудорова, російські вчені створили спосіб пересування бойового робота "Маркер" в умовах диму і туману.

"Робот "Маркер" використовує технологію об'єднання комп'ютерного зору з іншими доступними пасивними датчиками для подальшого розпізнавання навколишнього простору під час руху в умовах диму, — сказав Дудоров. "Робот припиняє побудову хмари точок від лазерного лідара, неефективного оптичного каналу, але "Маркер" продовжує розпізнавати навколишній простір за рахунок використання технології комплексування технічного зору інших доступних пасивних сенсорів", — додав він.

Він стверджує, що бойова платформа може працювати в автономному режимі, споживаючи 30,5 літрів на годину, чого, за словами Дудорова, достатньо для 1000 кілометрів пробігу по пересіченій місцевості або 50 годин автономної роботи.

Так само представник розробників робота заявив, що "Маркер" можна використовувати для автоматичного доставлення і вивантаження вантажів, а також евакуації поранених з поля бою. А за допомогою гідроманіпулятора комплекс здатний автономно витягувати вантажні контейнери з місця зберігання.

Вантажний контейнер автоматично знімається "Маркером" у точці вивантаження і за потреби він переходить до наступного. Аналогічним чином можна вивозити постраждалих із місця бойових дій за допомогою броньованої медичної капсули, оснащеної системами життєзабезпечення, зазначив експерт.

Раніше стало відомо, що російський робот "Маркер" отримав систему ПТРК. Колишній голова Роскосмосу, а тепер радник з технічної частини окупаційних військ Росії, Дмитро Рогозін опублікував у своєму Телеграм-каналі відео з випробуванням робота "Маркер". За його словами, на платформу робота встановлено відразу чотири ПТРК "Корнет".

А ще робота "Маркер" оснастять дроном-камікадзе. Поки що безпілотник випробовують на полігоні без ударної частини, але незабаром конструктори обіцяють почати повноцінні тести дрона і робота.

Раніше Фокус розповідав, що курс російської валюти пробив позначку 100 рублів за долар. Колишній голова Роскосмосу, а тепер радник з технічної частини окупаційних військ Росії, Дмитро Рогозін опублікував у своєму Телеграм-каналі відео з випробуванням робота "Маркер". За його словами, на платформу робота встановлено відразу чотири ПТРК "Корнет".