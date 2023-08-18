Флот РФ розіб'ють не тільки морські, а й повітряні дрони: експерт розкрив уразливість

Хоча потужності безпілотного літального апарату не вистачить для того, щоб потопити цілий корабель, він може вивести з ладу навігаційну систему судна і радіопроменеві засоби виявлення.

Флот Російської Федерації в Чорному морі можуть атакувати не тільки морські дрони, а й звичайні безпілотники, з огляду на те, що у російських кораблів практично немає системи протиповітряної оборони. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"Особисто для мене питання, чому по російських військових кораблях працюють переважно морські дрони, а повітряні — ні, так і залишається без відповіді. Тим часом я вже неодноразово зазначав, що кораблі чорноморської флотилії мають на озброєнні вельми посередню морську систему ППО. А точніше — взагалі не мають", — написав експерт.

Як приклад він навів кораблі проєкту 22160, які з ППО мають хіба що станковий кулемет 14,5-мм МТПУ-1 "Жало", ПЗРК "Голка" або "Верба" та, в деяких випадках, сухопутний ЗРК "Тор-М2", що розміщується на вертолітного майданчика. Коваленко також зазначив, що хоча повітряному дрону для затоплення корабля не вистачить потужності, але її буде достатньо, щоб пошкодити його радіопроменеві засоби виявлення, навігаційне обладнання та інші зовнішні системи управління, що гарантовано відправить корабель у ремонт.

"Власне, не тільки одна Москва вразлива для якихось повітряних об'єктів, російські військові кораблі ще з часів СРСР мали проблему з ефективною ППО, і проблема ця так і не була вирішена", — резюмував експерт.

Нагадаємо, у серпні експерт Роман Світан висловив думку, що українські дрони можуть потопити весь Чорноморський флот РФ. Великі групи безпілотників прорвуть будь-яку лінію захисту росіян, але для цього знадобляться тисячі апаратів.

Зазначимо, що 16 серпня СБУ опублікувала кадри з надводного дрона під назвою Sea Baby. Як розповів глава спецслужби Василь Малюк, безпілотний апарат оснащений 850 кг вибухівки, операцію з його запуску планували кілька місяців, а розробку виконали повністю власними силами, не залучаючи приватних компаній. Саме він успішно атакував Кримський міст, десантний корабель "Оленегорський гірник" і танкер SIG.