"Останнє слово техніки": Тайвань показав аналог дрона Shahed для прориву ППО (відео)

Високотехнологічний безпілотник може працювати у двох режимах: атаки і приманки, знищуючи і глушачи радари противника.

Тайвань показав журналістам свій дрон-камікадзе Chien Hsiang — баражуючий боєприпас, розроблений Національним інститутом науки і технологій Чун-Шаня. Сюжет про цей безпілотник вийшов в ефірі Корейського Агентства військових новин у четвер, 17 серпня.

Представлена розробка — це нова система озброєння, яка може становити серйозну загрозу для радарів противника. Зброя, названа Chien Hsiang (Висхідний меч), являє собою боєприпас для баражування, який може автономно виявляти і знищувати цілі, що випромінюють радари.

Боєприпас, що баражує, також відомий як безпілотник-камікадзе, являє собою зброю, яка здатна тривалий час літати над місцевістю в пошуках потенційних цілей, а потім вражати їх фугасною бойовою частиною. На відміну від звичайних ракет або бомб, боєприпаси, що баражують, можуть бути більш виборчими і точними у своїх атаках, зменшуючи побічний збиток.

Chien Hsiang оснащений електронно-оптичним та інфрачервоним корисним навантаженням і протирадіолокаційною голівкою самонаведення, яка може ідентифікувати та відстежувати сигнали радара. Він також має систему виявлення розвідувальних об'єктів, яка може вибрати найціннішу ціль із безлічі варіантів. Chien Hsiang можна запускати зі встановленої на причепі коробчастої пускової установки, з фіксованої позиції або з військового корабля. Він може працювати у двох режимах: атаці та приманці. У режимі атаки Chien Hsiang може знищувати радари противника, розташовані в морі, на узбережжі або в глибині суші. У режимі хибної цілі дрон може глушити радари противника і створювати хибні цілі, щоб збити з пантелику системи ППО противника.

Технічні характеристики дрона Chien Hsiang

довжина — 1,2 м;

ширина — 2 м;

розмах крил — 2 м;

максимальна швидкість — 185 км/год;

система наведення — інерціальна;

максимальний час польоту — 5 год;

двигун — Beijing Micropilot UAV Control System Ltd MDR-208;

радіус дії — 1 тис. км.

Основна пускова платформа Chien Hsiang являє собою трейлер, на якому встановлені дванадцять коробчатих пускових установок. Його також можна запускати зі стаціонарних позицій і морських кораблів. Ці місцеві протирадарні боєприпаси, що баражують, призначені для знищення ворожих радарів, розташованих у морі, на узбережжі або в глибині суші.

Він має антирадарне корисне навантаження. У той час як Chien Hsiang можна порівняти з ізраїльською IAI Harpy, NCSIST заявив, що будь-яка схожість є суто випадковою і що платформа повністю місцева.

Уперше Chien Hsiang був представлений у 2017 році на Тайбейській виставці аерокосмічних і оборонних технологій. У 2022 році повідомлялося, що виробництво Chien Hsiang випереджає графік, і очікується, що початкові закупівлі будуть завершені до 2024 або 2025 року. А 2023 року було представлено дві похідні Chien Hsiang із більшими боєголовками.

Що про дрон Chien Hsiang говорять експерти

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорить про те, що тайванський "Висхідний меч" нагадує іранський Shahed-136, але за потужністю й ефективністю в рази перевершує його.

"Дуже цікава розробка. Тайвань представив баражуючий боєприпас, який ніби як і схожий на Shahed-136, але тільки схожий. Цей дрон, нафарширований за останнім словом техніки і призначений для знищення РЛС і прориву ППО противника", — написав експерт.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року ми писали про те, що в Тайвані представили дрон-камікадзе Chien Hsiang. Тайванський дрон здатний вражати цілі в радіусі 1000 км, зі швидкістю баражування до об'єкта в 600 км/год.

А на початку серпня 2023 року Тайвань представив морський безпілотник Sea Shark. Безпілотний катер зможе подолати понад 300 кілометрів, але чи є він човном-камікадзе, поки невідомо.