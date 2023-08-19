Збивають 90% дронів: військовий оглядач показав динаміку ударів БПЛА з травня 2023 року

Олександр Коваленко зазначив, що з урахуванням наведених офіційними джерелами даних, про серійне виробництво в РФ дронів Shahed-136 не йдеться.

У черговому ударі по Україні дронів-камікадзе Shahed-136 було задіяно 17 безпілотників, 15 з яких було успішно збито. А загалом за три тижні серпня українські захисники ліквідували 121 ворожий БПЛА зі 128, таким чином ефективність протидії російським дронам сягнула 90%. Про те, як українські засоби ППО борються з дронами ЗС РФ, і як Росія поповнює збиті безпілотники розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

У публікації він підбиває попередні підсумки динаміки нальотів російських безпілотників у період з 1 по 19 серпня. При цьому оглядач спирається на офіційні дані українського військового командування.

"Згідно з офіційною інформацією, за 2/3 серпня по Україні було запущено 128 Shahed-136, збито 121. Тобто, ефективність протидії Shahed-136 перевищила за цей період серпня 90%", — пише Коваленко.

Однак він при цьому зазначає, що ці дані не завжди містять повну інформацію, тому що в деяких випадках у джерелах не вказується загальна кількість дронів, а тільки ті, що були ліквідовані.

Ці цифри Коваленко порівняв із даними за травень, червень і липень поточного року. Найбільший показник був зафіксований у травні: 377 збитих БПЛА з 413. У червні збили 166 зі 197, а в липні 205 із 246 дронів.

Такі дані Коваленко наводить у контексті інформації, що з'явилася, про те, що в Росії нібито запрацював завод із виробництва Shahed-136, а тому найближчим часом слід очікувати тисяч безпілотників, які атакуватимуть Україну.

"Хоча, переконливі підтвердження того, що завод і справді запрацював на рівні серійного виробництва, мені так і не зустрічалися", — зазначив оглядач.

За його словами, офіційні дані керівництва ЗСУ показують, що серпневі нальоти анітрохи не відрізняються кількісно від нальотів за минулі 3 місяці, а можуть навіть бути меншими за них. З цього він робить висновок, що ні про яке серійне виробництво Shahed-136 на території РФ не може бути й мови, хоча штучне складання безпілотників, звичайно ж, має місце.

Раніше Фокус зібрав інформацію про атаку ворожих безпілотників у ніч на 19 серпня. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, загальна кількість БПЛА, якими атакували 19 серпня, — 17 одиниць, при цьому силами ППО було знищено 15 дронів.