Ставили навіть вогнемети "Шмель-М": в СБУ розповіли, як удосконалювали морські дрони

За словами Василя Малюка, морські безпілотники — це унікальний винахід Служби безпеки, який вразив не одну ціль в акваторії Чорного моря.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю NV розповів, що Україна активно використовує проти армії Російської Федерації катери-камікадзе, які б’ють як по Кримському мосту, так і по інших ворожих кораблях

За словами Малюка, восени 2022 року СБУ вперше в бойових умовах протестувала безекіпажні катери камікадзе, які у Севастопольській бухті влучили в два фрегати Чорноморського флоту РФ — "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". При цьому, Росія визнала тільки удар по тральнику "Іван Голубець".

Удари було здійснено на той час невідомими дронами, і цей удар став поштовхом до удосконалення морських дронів-камікадзе. Фахівці зрозуміли, що бойової частини тодішніх катерів-камікадзе, які використали, було замало для проведення результативних операцій на морі.

Дрони продовжили вдосконалювати, навіть встановили на корпусі два реактивні вогнемети підвищеної дальності Шмель-М. Були й інші ноу-хау, деталі яких в СБУ поки що не розкривають.

"Морські безпілотники — це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не бере участі. Нещодавно за допомогою цих безпілотників ми успішно вразили Кримський міст, БДК "Оленгірський Гірник" та танкер "SIG", — сказав Малюк в коментарі CNN.

Він додав, що над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники. Західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід СБУ.

"Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, це буде захоплюючим, особливо для наших ворогів", — сказав Малюк.

Нгадаємо, 18 серпня Фокус писав про те, що флот Російської Федерації в Чорному морі можуть атакувати не тільки морські дрони, а й звичайні безпілотники, з огляду на те, що у російських кораблів практично немає системи протиповітряної оборони.

Раніше, 17 серпня повідомлялося, що українські дрони можуть потопити весь Чорноморський флот РФ. Великі групи безпілотників прорвуть будь-яку лінію захисту росіян, але для цього знадобляться тисячі апаратів.