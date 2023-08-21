"Китай знає все". Смартфони і TikTok передають дані про бійців ЗСУ — експерт

Віталій Якушев закликав військових у жодному разі не розміщувати відео з бойовими успіхами в TikTok-акаунтах.

Будь-який китайський смартфон та ще й зі встановленим TikTok збирає про своїх користувачів усю приватну інформацію, розповів в ефірі телеканалу "Ми-Україна" експерт із кібербезпеки Віталій Якушев. За його словами, китайська соцмережа робить усе можливе, щоб зібрати з вашого телефону всю приватну інформацію і відіслати її на свої сервери в КНР.

З урахуванням того, кому може передавати ці дані Китай (з якими країнами він співпрацює), користуватися китайськими смартфонами та китайськими програмами дуже ризиковано.

"Якщо у вас китайський смартфон і на ньому до того ж встановлений китайський TikTok, то можете вважати, що китайці знають про вас усе: ваші дані, місце розташування, ваші паролі, ваші відбитки пальців і, звісно, ваші особисті фото", — сказав Віталій.

Особливу небезпеку, за його словами, становить використання соцмережі нашими військовими на фронті. Дуже часто вони розміщують у TikTok відео з передової, а це не можна робити в жодному разі. Адже Китай, крім усього іншого, уважно відстежує місце розташування користувачів смартфонів і TikTok, зокрема.

"Китай збирає не тільки геодані своїх користувачів, але навіть зашифровану інформацію і файли. Так, їх дуже довго і складно розшифровувати, але Китай робить такий "запас" на майбутнє, щоб потім колись їх розшифрувати та використовувати ці дані для розвідки", — зазначає кіберексперт.

Спецслужби КНР знають усе про користувачів TikTok по всьому світу і збирають дані людей, які використовують китайські смартфони Фото: Facebook

Потрібно обов'язково пам'ятати, каже Віталій, що будь-які китайські смартфони (Xiaomi, OPPO, ZTE, Huawei тощо) або популярні китайські програми (на кшталт TikTok, WeChat, Xiaomi Home тощо) обов'язково шпигуватимуть за вами. Для себе ці додатки вимагатимуть від вас максимальну кількість дозволів для роботи на смартфоні, а без дозволів просто не функціонуватимуть. Тому у вас є вибір — або віддавати свої дані китайцям, або не користуватися китайськими смартфонами та програмами.

"У плані збору інформації з використанням смартфонів і програм у китайських виробників повний карт-бланш. Вони просто зобов'язані це робити за правилами своєї країни. А далі можете уявити, з ким дружить Китай і кому може передавати ваші дані, а тим паче дані наших військових", — каже Віталій Якушев.

Інтерв'ю з кіберекспертом Віталієм Якушевим

Раніше Фокус повідомляв, що хвиля заборони TikTok у США може докотитися і до України. Деякі штати вже стали забороняти китайську соцмережу.

Так само ми розповідали, що китайські смартфони — справжній кошмар для конфіденційності власника. Кіберексперти провели тести Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo і з'ясували, що вони постійно відсилають у Китай інформацію про свого власника.