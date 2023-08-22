ШІ показав, як влаштовані українські "бойові комарі": реактивний двигун і жало з металу
За допомогою штучного інтелекту Валерій Яковенко змоделював "бойових комарів", яких так боїться російська пропаганда.
Хоча тема "бойових комарів", які мають заражати російськомовне населення України та росіян, дещо вщухла у зв'язку з втратою інтересу до неї російської пропаганди, експерт із дронів Валерій Яковенко вирішив уявити, який би вони мали вигляд насправді, якби їх вдалося розробити.
Для цього Валерій Яковенко скористався послугами однієї з генеративних моделей штучного інтелекту і зробив відповідні точні запити. Невідомо, яку саме модель генеративного ШІ використовував Валерій, але судячи з майстерності, з якою ШІ виконав завдання, можна припустити, що це була генеративна модель Midjourney.
На згенерованих малюнках представлені "бойові комарі" у футуристичному стилі з домішкою стімпанк. Наче ці дивакуваті механічні комахи зійшли з конвеєра заводу часів вікторіанської Англії. Стиль стімпанк — це субкультура, що з'явилася у 80-х роках минулого століття, в якій припускається, що людство пішло не шляхом електрифікації, а в бік парових двигунів. Тож стімпанк є сумішшю вікторіанської епохи та сучасних технологій, у якому дивовижним чином переплелося минуле та майбутнє.
На зображеннях видно, що "бойові комарі" практично повністю складаються з металу, обладнані прозорими крилами і лапками з характерними волосками. На деяких кресленнях, представлених ШІ, можна помітити оптичні пристрої та пристосування, що віддалено нагадує реактивний двигун. Замість жала комахам "приробили" цілий комплекс металевих трубок.
Раніше повідомлялося, що Росія все ж таки не повністю відмовилася від теми "бойових комарів". Російські офіційні особи почали знову порушувати тему біолабораторій та біологічної зброї в Україні. Це додалося до комплексу загроз використання ядерного озброєння та ймовірності масштабних техногенних катастроф. Фокус розбирався, що саме стоїть за такими заявами російського керівництва і чого чекати далі.
А ще стало відомо, що в Росії нібито створили дрон-розвідник вагою 21 грам. Цей "бойовий комар" є здешевленою версією норвезьких Black Hornet, які здатні літати всього 4 хвилини. Копіювання не приховують і самі розробники, які розповіли про розробку.
До речі, "бойові комарі" Black Hornet активно використовуються ЗСУ проти окупантів. Чергову партію крихітних нанодронів Black Hornet було додано в новий пакет допомоги від США для України.