ШІ показав, як влаштовані українські "бойові комарі": реактивний двигун і жало з металу

За допомогою штучного інтелекту Валерій Яковенко змоделював "бойових комарів", яких так боїться російська пропаганда.

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Хоча тема "бойових комарів", які мають заражати російськомовне населення України та росіян, дещо вщухла у зв'язку з втратою інтересу до неї російської пропаганди, експерт із дронів Валерій Яковенко вирішив уявити, який би вони мали вигляд насправді, якби їх вдалося розробити.

Для цього Валерій Яковенко скористався послугами однієї з генеративних моделей штучного інтелекту і зробив відповідні точні запити. Невідомо, яку саме модель генеративного ШІ використовував Валерій, але судячи з майстерності, з якою ШІ виконав завдання, можна припустити, що це була генеративна модель Midjourney.

На згенерованих малюнках представлені "бойові комарі" у футуристичному стилі з домішкою стімпанк. Наче ці дивакуваті механічні комахи зійшли з конвеєра заводу часів вікторіанської Англії. Стиль стімпанк — це субкультура, що з'явилася у 80-х роках минулого століття, в якій припускається, що людство пішло не шляхом електрифікації, а в бік парових двигунів. Тож стімпанк є сумішшю вікторіанської епохи та сучасних технологій, у якому дивовижним чином переплелося минуле та майбутнє.

На зображеннях видно, що "бойові комарі" практично повністю складаються з металу, обладнані прозорими крилами і лапками з характерними волосками. На деяких кресленнях, представлених ШІ, можна помітити оптичні пристрої та пристосування, що віддалено нагадує реактивний двигун. Замість жала комахам "приробили" цілий комплекс металевих трубок.

Фото: Facebook

Раніше повідомлялося, що Росія все ж таки не повністю відмовилася від теми "бойових комарів". Російські офіційні особи почали знову порушувати тему біолабораторій та біологічної зброї в Україні. Це додалося до комплексу загроз використання ядерного озброєння та ймовірності масштабних техногенних катастроф. Фокус розбирався, що саме стоїть за такими заявами російського керівництва і чого чекати далі.

А ще стало відомо, що в Росії нібито створили дрон-розвідник вагою 21 грам. Цей "бойовий комар" є здешевленою версією норвезьких Black Hornet, які здатні літати всього 4 хвилини. Копіювання не приховують і самі розробники, які розповіли про розробку.

До речі, "бойові комарі" Black Hornet активно використовуються ЗСУ проти окупантів. Чергову партію крихітних нанодронів Black Hornet було додано в новий пакет допомоги від США для України.