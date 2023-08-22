ИИ показал, как устроены украинские "боевые комары": реактивный двигатель и жало из металла

С помощью искусственного интеллекта Валерий Яковенко смоделировал "боевых комаров", которых так боится российская пропаганда.

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Хотя тема "боевых комаров", которые должны заражать русскоязычное население Украины и россиян немного поутихла в связи потерей интереса к ней российской пропаганды, эксперт по дронам Валерий Яковенко решил представить, как бы они выглядели на самом деле, если бы их удалось разработать.

Для этого Валерий Яковенко воспользовался услугами одной из генеративных моделей искусственного интеллекта и сделал соответствующие точные запросы. Неизвестно, какую именно модель генеративного ИИ использовал Валерий, но судя по мастерству, с которым ИИ выполнил задание можно предположить, что это была генеративная модель Midjourney.

На сгенерированных рисунках представлены "боевые комары" в футуристическом стиле с примесью стимпанк. Как будто эти чудаковатые механические насекомые сошли с конвейера завода времен викторианской Англии. Стиль стимпанк – это субкультура, появившаяся в 80-х годах прошлого века, в которой предполагается, что человечество пошло не по пути электрификации, а в сторону паровых двигателей. Поэтому стимпанк является смесью викторианской эпохи и современных технологий, в котором чудным образом переплелось прошлое и будущее.

На изображениях видно что "боевые комары" практически полностью состоят из металла, оборудованы прозрачными крыльями и лапками с характерными волосками. На некоторых чертежах, представленных ИИ, можно заметить оптические устройства и приспособление, отдаленно напоминающее реактивный двигатель. Вместо жала насекомым "приделали" целый комплекс металлических трубок.

Фото: Facebook

Ранее сообщалось, что Россия все же не полностью отказалась от темы "боевых комаров". Российские официальные лица начали снова поднимать тему биолабораторий и биологического оружия в Украине. Это добавилось к комплексу угроз использования ядерного вооружения и вероятности масштабных техногенных катастроф. Фокус разбирался, что именно стоит за такими заявлениями российского руководства и чего ждать дальше.

А еще стало известно, что в России якобы создали дрон-разведчик весом 21 грамм. Этот "боевой комар" является удешевленной версией норвежских Black Hornet, которые способные летать всего 4 минуты. Копирование не скрывают и сами разработчики, которые рассказали о разработке.

Кстати, "боевые комары" Black Hornet активно используется ВСУ против оккупантов. Очередная партия крошечных нанодронов Black Hornet была включена в новый пакет помощи от США для Украины.