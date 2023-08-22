Китай придумав, як націлювати бойові безпілотники без GPS: навіщо це знадобилося

На думку військового експерта, дрони сьогодні вже можуть літати без GPS. Однак зовсім недавно армія США випробувала схожу технологію.

У Китаї запропонували новий метод управління дронами та їх прицілювання в умовах, коли GPS недоступний через природні перешкоди або системи радіоелектронної боротьби противника, пише Defense One. Це є новою ознакою підвищення важливості безпілотників у конфліктах, коли супротивники володіють передовими технологіями.

У науковій статті китайські інженери пропонують використовувати дані з камер дрона для оцінки швидкості руху цілі та її положення. Видання зазначає, що використання камер замість GPS — не нове, концепція існує з 1980 року. Але в міру того, як комп'ютерне опрацювання зображення, алгоритми і датчики камери поліпшувалися, поліпшувалися і методи "машинного зору". Наприклад, сьогодні така технологія дає змогу роботам грати в настільний теніс.

Журналісти Defense One задаються питанням: навіщо Китаю знадобився розвиток орієнтації безпілотників у просторі за допомогою камер, коли вже існують технології, що дають змогу БПЛА орієнтуватися без GPS? Звісно, без камери буде важко оцінити результат атаки дрона або запобігти загибелі невинних жертв, але на цей випадок військові інженери нині розвивають інструменти штучного інтелекту, пише Defense One.

На думку експерта видання, Пітера Сінгера, стратега New America і автора книг з технологій безпеки, часи, коли людина керувала дроном здалеку, використовуючи доступ до GPS або StarLink, відходять у минуле. Відомо, що цензори комуністичної партії Китаю самі дають змогу деякій, здавалося б, конфіденційній інформації виходити за межі країни, щоб розбурхувати конкурентів і китайський народ.

"Це пов'язано з бажанням посилити пропаганду і похвалитися оборонними можливостями країни перед супротивниками та викликати патріотичне піднесення у місцевого населення", — зазначає Сінгер.

У китайських вчених також є професійні причини, щоб світ знав про їхню роботу. За словами Сінгера, оскільки Китай прагне збільшити експортні продажі зброї, такі публікації також підкреслюють цінність китайської зброї для потенційних покупців.

Однак не тільки Китай шукає заміну GPS для військових. У липні повідомлялося, що армія США успішно випробувала нову систему навігації для вертольотів. В її основі теж лежить технологія, що дає змогу використовувати камери замість даних від супутників GPS. Спеціальна система зіставляє зображення місцевості з картами, допомагаючи пілоту орієнтуватися.

Раніше Фокус розповідав, що незважаючи на заяви про нейтральність, Китай допомагає озброювати Росію. Тільки в першому кварталі цього року російські військові підприємства отримали десятки тисяч товарів з Китаю. Пекін також передав Москві шість вертольотів і щонайменше 1000 дронів.

Так само ми писали, чому ЗСУ не варто користуватися на фронті китайськими смартфонами і соцмережами типу TikTok. За словами кіберексперта, будь-який китайський смартфон та ще й зі встановленим TikTok збирає про своїх користувачів усю приватну інформацію і може передавати її "друзям" на кшталт Росії.