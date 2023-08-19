Вертольоти, приціли та військові запчастини: як Китай допомагає озброювати Росію, — ЗМІ

Тільки в першому кварталі цього року російські військові підприємства отримали десятки тисяч товарів з Китаю. Пекін також передав Москві шість вертольотів і щонайменше 1000 дронів.

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Від початку повномасштабної війни в Україні Китай передав Російській Федерації тисячі вантажів, які можна використовувати у військових цілях. Про це пише The Telegraph 19 серпня.

Розслідування видання засвідчило, що Пекін допомагає озброювати ЗС РФ, надаючи країні-агресору вертольоти, безпілотники, оптичні приціли та метали, які застосовує оборонна промисловість.

За даними журналістів, тільки за перший квартал 2023 року російські компанії, зокрема й підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку і стратегічні бомбардувальники, отримали десятки тисяч поставок із Китаю.

Крім того, за два місяці до повномасштабної війни китайська компанія Shantou Honghu Plastics відправила 1000 безпілотників російській компанії "Самсон". Обидві фірми позиціюють себе як оптові виробники іграшок.

Своєю чергою російська фірма "Уральський вертоліт" отримала від китайської компанії Hems999 два вертольоти через чотири дні після початку повномасштабної війни. Пізніше Tianjin Huarong Aviation передала в Росію ще чотири вертольоти.

Китайські фірми також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським фірмам з початку минулого року по перший квартал цього року. Їхній імпорт у 2022 році майже подвоївся до 2,5 млн доларів.

Ще торік Китай експортував до Росії продукції з титанових сплавів, які можуть використовувати для виробництва військових літаків і зброї, на суму 18 мільйонів доларів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Також відомо про експорт магнієвих сплавів, запчастин, зварювальних апаратів і лазерних верстатів.

Нагадаємо, верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю від 19 серпня зазначив, що Росія не є реальним геополітичним гравцем, на відміну від Китаю.