Дрони ЗСУ знищили найпотужніший міномет "Тюльпан" і САУ "Акація" під Бахмутом (відео)

Міномет використовує найбільший артилерійський калібр — 240 мм. Окупанти сховали техніку серед житлових будинків, але оператори БПЛА все одно її дістали.

Бійці Збройних сил України за допомогою дронів-камікадзе знищили російські самохідні артилерійські установки "Тюльпан" і "Акація" в Бахмуті 22 серпня. Про успішну атаку в Telegram відзвітувала рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" із 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Окупанти сховали артилерійські установки в міській забудові: самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" вдалося виявити на подвір'ї в під прикриттям напівзруйнованих житлових будинків, а САУ 2С3 "Акація" — на околиці Бахмута поруч із торговим центром. Оператори роти "Ахіллес" запустили по цілях FPV-дрони з вибухівкою від підприємства "Ескадрон" і з високою точністю вразили російську техніку. Судячи з відео, внаслідок ударів обидві САУ згоріли і більше не підлягають відновленню.

"Самохідні артилерійські установки вартістю в мільйони доларів були знищені FPV-дронами вартістю $500", — підкреслили українські військові.

"Тюльпан" — це російський самохідний міномет, який використовує боєприпаси калібру 240 мм — найбільшого для сучасної артилерії. З його допомогою ЗС РФ здатні знищувати будівлі та фортифікації, скупчення техніки та живої сили, об'єктів, недосяжних для інших засобів артилерії. За даними OSINT-проєкту Oryx, від початку повномасштабної війни в Україні армія РФ втратила вже щонайменше 19 таких машин.

Росіяни можуть заряджати "Тюльпани" фугасними або активно-реактивними артилерійськими мінами, вистрілюючи один раз за 62 секунди в середньому положенні ствола, максимальна дальність ударів становить близько 20 км. "Тюльпан" додатково оснащений 7,62-мм кулеметом ПКТ для ведення вогню по піхоті супротивника, крім того, в ньому передбачені кріплення для автоматів АКМС і протитанкового гранатомета РПГ-7В.

2С3 "Акація" — це самохідна гаубиця, призначена для боротьби з живою силою, артилерійськими і мінометними батареями, може також знищувати пункти управління, ракетні установки, танки й інші системи озброєння. Оснащена гарматою Д-20 калібру 152-мм (боєзапас до 60 снарядів) і кулеметом ПКТ, максимальна дальність стрільби становить 20,5 км. 12-циліндровий дизельний двигун В-59У дає змогу "Акації" розганятися по асфальту до 70 км\год. Згідно з Oryx, таких Сили оборони України вразили вже щонайменше 130 одиниць, і кожна з них коштує близько $1 млн.

Нещодавно проєкт Oryx представив оновлені дані про втрати ЗС РФ в Україні. За останній час українцям вдалося вперше спалити російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, а також знищити понад 20 одиниць БМП, БТР і МТ-ЛБ.