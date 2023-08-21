17 танків, 23 БМП й БТР та Ту-22М3: оновлені втрати ЗС РФ за даними Oryx (список)

Українській армії вперше вдалося повністю спалити російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, а також знищити понад 20 одиниць БМП, БТР та МТ-ЛБ.

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Російські окупанти втратили понад 10 танків, БМП та артилерії. Усього в списку додалося 65 одиниць техніки. Про це повідомляє Якуб Яновський з проєкту Oryx, в якому ведуть список втрат російської та української армій на основі фото чи відео фіксації.

В попередньому списку втрат Яновський казав, що додав у список не всю втрачену техніку, тому цього разу втрати більші й містять в собі більше різноманітних зразків озброєння. Зокрема українські військові змогли знищити 21 одиницю легкоброньованої техніки, серед яких найбільше БМП-1 — 8 одиниць, БМП-2 — 4 одиниці та 3 БТР-82. З 23 машини лише 3 було пошкоджено, всі інші були повністю знищені, а один БТР не вдалося ідентифікувати. У РФ стає більше старішої техніки на полі бою, про що свідчить статистика Верекера.

Втрати ЗС РФ по легкоброньованій техніці

Також у списку додалася значна кількість танків — 17 одиниць. Продовжується тенденція, яку відмітив Річард Верекер, в російській армії основним бойовим танком є Т-80БВ та Т-80БВМ, їх було знищено 7 та 2 відповідно. Також одну модифікацію Т-80 не вдалося ідентифікувати.

Контрбатарейна боротьба триває й українські війська вибили 10 одиниць САУ, гаубиць та реактивної артилерії. Зокрема 240-мм самохідний міномет "Тюльпан", одну установку БМ-21 "Град" та по дві гаубиці Д-30, Д-20 і Мста-Б.

Російські війська втратили одну зенітно-ракетну установку "Стріла-10" та стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який нібито атакував український БПЛА. Додатково окупанти втратили 4 БПЛА, з яких ZALA 421-16Е став трофеєм. Було знищено 6 вантажівок окупантів.

Список втрат російських окупантів Список втрат російських окупантів

З українського боку втрати виявились в рази меншими. У список додалося 23 одиниці техніки, серед яких 3 танки Т-64БВ, Т-64БВ зразка 2017 року та Т-72АВ. Також ворог пошкодив дві ЗРК "Стріла-10" та пошкодив 4 броньовиків Mastiff та Kirpi. Також ворог знищив одразу 4 БТР-3.

Оновлені втрати укарїнської армії

Нагадаємо, 21 серпня Україна вперше повністю знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який може бути носієм ядерної зброї.

20 серпня у ЗСУ озвучили втрати російських військ на Таврійському напрямку за останню добу — 6 танків та понад 200 солдатів.