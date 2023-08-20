6 танків і понад 200 солдатів: у ЗСУ озвучили втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За словами командувача угрупування "Таврія" Олександра Тарнавського, ЗСУ на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат армії РФ у живій силі та техніці. Українські військові за добу знищили 27 одиниць техніки противника.

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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України бригадний генерал Олександр Тарнавський 20 серпня повідомив, що на Таврійському напрямку було знищено знищено 6 складів боєприпасів та 1 командно-спостережний пункт ворога.

За словами генерала, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував позиції Сил оборони, наніс 15 авіаударів та здійснив 626 обстрілів , проте успіху не мав.

На Таврійському напрямку артилерійські підрозділи ЗСУ протягом доби виконали 1248 вогневих завдань. Ворог поніс суттєві втрати у живій силі та техниці.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі — 79, поранені — 153)", — повідомив Олександр Тарнавський

Українські військові знищили 27 одиниць військової техніки противника:

6 танків;

6 ББМ;

8 артилерійських систем та мінометів;

1 РСЗВ;

1 ПТРК;

1 СПГ;

1 БпЛА;

2 одиниці автомобільної техніки;

1 одиницю спеціальної техніки.

Також Сили оборони знищили шість складів боєприпасів та один командно-спостережний пункт.

Ситуація на фронті

За оперативною інформацією СтратКому ЗСУ станом на 18:00 20 серпня, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, відбулось 22 бойових зіткнення.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Нагадаємо, 20 серпня Резніков відповів на чутки про зниження підтримки Заходу. Голова Міноборони назвав ці дані плітками та пояснив, що вже восени ситуація зміниться.

Крім того, стало відомо, що результатом перемовин Зеленського з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте стало ухвалення рішення про надання Україні 42 літаків F-16. Захисники отримають їх після тренувань.