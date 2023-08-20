"Ніколи не обіцяли, що буде швидко": Резніков відповів на чутки про зниження підтримки Заходу
Інфопростором ширяться матеріали про те, що партнери України не задоволені результатами контрнаступу ЗСУ. Голова Міноборони назвав ці дані плітками та пояснив, що вже восени ситуація зміниться.
У соцмережах та медіа з’являються повідомлення про "втому" Заходу від російсько-української війни та "розчарування" партнерів контрнаступом Сил оборони. Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю "24 Каналу" пояснив, чому подібні заяви про зниження підтримки України не відповідають дійсності.
Посадовець зазначив, що нині літо та на Заході тривають парламентські канікули. Уряди повністю відновлять свою роботу лише восени.
"Крім того, у них всіх почнеться внутрішній бюджетний процес, де вони вже прийматимуть рішення, скільки грошей вони мають закласти у свою оборонну здатність та допомогу Україні на наступний рік", — зазначив він.
Також Резніков наголосив на важливості осінньої дипломатичної зустрічі у форматі "Рамштайн". З його слів, Україна озвучить власне бачення майбутнього, щоб партнери були готові до розвитку подій та будували бюджетні плани з огляду на актуальні виклики й потреби.
Міністр переконаний, що партнери жодного разу не висловлювали розчарування успіхами контрнаступальних дій України. Повідомлення про це він назвав нісенітницею та вигаданими плітками.
"Можу вам сказати, що коли я на моєму рівні спілкуюся з партнерами (а це міністри оборони країн, начальники генеральних штабів, їхні радники, заступники) й іноді буваю у делегації з нашим президентом, лідерами країн, та перебуваю на цих двосторонніх зустрічах, жодного разу, ніде не прозвучало, що вони розчаровані", — заявив Резніков.
Він пояснив, що публічні заяви української влади про контрнаступ мали на меті пришвидшити та збільшити військову допомогу або переконати партнерів в ухваленні певних політичних рішень.
"Але ми ніколи не казали, що ми завтра тут швидко все зробимо. Це не так", — зазначив посадовець.
Голова Міноборони наголосив, що Збройні сили України — це не радянська армія, здатна покласти півтора мільйона життів на звільнення одного міста від німців. Він завірив, що військо цінує кожного бійця.
Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про візит до Нідерландів. Лідер вирушив у поїздку з першою леді — Оленою Зеленською.
Пізніше стало відомо, що результатом перемовин Зеленського з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте стало ухвалення рішення про надання Україні 42 літаків F-16. Захисники отримають їх після тренувань.