Говоритиме про винищувачі F-16: Зеленський прибув до Нідерландів

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте для предметних переговорів.

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У неділю, 20 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською приїхав до Нідерландів. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що головним питанням стане постачання винищувачів F-16 для Збройних Сил України. З його слів, ці літаки потрібні для захисту українців від російського терору. Крім цього, політики обговорюватимуть Глобальний саміт миру, формулу миру та притягнення Російської Федерації до відповідальності.

Нагадаємо, 18 серпня Фокус писав, що США затвердили запит Данії щодо передачі Україні інструкційних матеріалів для багатоцільових винищувачів F-16. Зокрема, пакет інструкцій включає навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології. Це пов'язано з початком програми навчання українських пілотів на F-16. Того ж дня стало відомо, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 наприкінці серпня у Данії. Тоді як програма навчання здійснюватиметься у співпраці з коаліцією із 11 держав.

11 серпня журналісти The Wall Street Journal зазначили, що ЗСУ, ймовірно, доведеться почекати ще рік без постачань винищувачів F-16.

Раніше, 9 серпня, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, що винищувачі F-16 українські пілоти зможуть отримати в першому кварталі 2024 року.