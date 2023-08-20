Будет говорить об истребителях F-16: Зеленский прибыл в Нидерланды

Президент Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте для предметных переговоров.

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В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской приехал в Нидерланды. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди как всегда предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что главным вопросом станет поставка истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины. По его словам, эти самолеты нужны для защиты украинцев от российского террора. Кроме этого, политики будут обсуждать Глобальный саммит мира, формулу мира и привлечение Российской Федерации к ответственности.

Напомним, 18 августа Фокус писал, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов для многоцелевых истребителей F-16. В частности, пакет инструкций включает учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях. Это связано с началом программы обучения украинских пилотов на F-16. В тот же день стало известно, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в конце августа в Дании. Тогда как программа обучения будет осуществляться в сотрудничестве с коалицией из 11 государств.

11 августа журналисты The Wall Street Journal отметили, что ВСУ, вероятно, придется подождать еще год без поставок истребителей F-16.

Ранее, 9 августа, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предположил, что истребители F-16 украинские пилоты смогут получить в первом квартале 2024 года.