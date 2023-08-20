Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

6 танков и более 200 солдат: в ВСУ озвучили потери ВС РФ на Таврическом направлении

украинские военные, танк, флаг Украины
Фото: Генштаб ВСУ | На Таврическом направлении ВСУ за сутки ликвидировали 27 единиц техники противника

По словам командующего группировки "Таврия" Александра Тарнавского, ВСУ на Таврическом направлении продолжают наносить потери армии РФ в живой силе и технике. Украинские военные за сутки уничтожили 27 единиц техники противника.

Related video

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины бригадный генерал Александр Тарнавский 20 августа сообщил, что на Таврическом направлении было уничтожено уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 командно-наблюдательный пункт врага.

По словам генерала, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал позиции Сил обороны, нанес 15 авиаударов и совершил 626 обстрелов, однако успеха не имел.

На Таврическом направлении артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили 1248 огневых задач. Враг понес существенные потери в живой силе и технике.

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие — 79, раненые — 153)", — сообщил Александр Тарнавский

Украинские военные уничтожили 27 единиц военной техники противника:

  • 6 танков;
  • 6 ББМ;
  • 8 артиллерийских систем и минометов;
  • 1 РСЗО;
  • 1 ПТРК;
  • 1 СПГ;
  • 1 БпЛА;
  • 2 единицы автомобильной техники;
  • 1 единицу специальной техники.

Также Силы обороны уничтожили шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт.

Ситуация на фронте

По оперативной информации СтратКома ВСУ по состоянию на 18:00 20 августа, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, состоялось 22 боевых столкновения.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним, 20 августа Резников ответил на слухи о снижении поддержки Запада. Глава Минобороны назвал эти данные сплетнями и пояснил, что уже осенью ситуация изменится.

Кроме того, стало известно, что результатом переговоров Зеленского с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте стало принятие решения о предоставлении Украине 42 самолетов F-16. Защитники получат их после тренировок.