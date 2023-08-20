6 танков и более 200 солдат: в ВСУ озвучили потери ВС РФ на Таврическом направлении
По словам командующего группировки "Таврия" Александра Тарнавского, ВСУ на Таврическом направлении продолжают наносить потери армии РФ в живой силе и технике. Украинские военные за сутки уничтожили 27 единиц техники противника.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины бригадный генерал Александр Тарнавский 20 августа сообщил, что на Таврическом направлении было уничтожено уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 командно-наблюдательный пункт врага.
По словам генерала, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал позиции Сил обороны, нанес 15 авиаударов и совершил 626 обстрелов, однако успеха не имел.
На Таврическом направлении артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили 1248 огневых задач. Враг понес существенные потери в живой силе и технике.
"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие — 79, раненые — 153)", — сообщил Александр Тарнавский
Украинские военные уничтожили 27 единиц военной техники противника:
- 6 танков;
- 6 ББМ;
- 8 артиллерийских систем и минометов;
- 1 РСЗО;
- 1 ПТРК;
- 1 СПГ;
- 1 БпЛА;
- 2 единицы автомобильной техники;
- 1 единицу специальной техники.
Также Силы обороны уничтожили шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт.
Ситуация на фронте
По оперативной информации СтратКома ВСУ по состоянию на 18:00 20 августа, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, состоялось 22 боевых столкновения.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Напомним, 20 августа Резников ответил на слухи о снижении поддержки Запада. Глава Минобороны назвал эти данные сплетнями и пояснил, что уже осенью ситуация изменится.
Кроме того, стало известно, что результатом переговоров Зеленского с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте стало принятие решения о предоставлении Украине 42 самолетов F-16. Защитники получат их после тренировок.