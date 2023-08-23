Опора російської ППО: чому українцям потрібно знищувати комплекси "Підліт-К1"

Радіолокаційні станції виявляють об'єкти, що летять, на відстані до 300 км і передають їхні точні координати ракетним комплексам, роблячи С-300 і С-400 набагато точнішими.

У Криму 23 серпня внаслідок ударів Сил оборони України могла бути пошкоджена російська радіолокаційна станція "Підліт-К1", повідомляє видання Defence Express. Фокус розповість, що це за система і чому вона важлива для окупантів.

Як пише російське видання "Новый оборонный заказ", радіолокаційний комплекс 48Я6-К1 "Підліт-К1" розроблений концерном "Алмаз-Антей" для Повітряно-космічних сил Росії. Він покликаний виявляти аеродинамічні та балістичні об'єкти на малих висотах, а потім націлювати ракетні комплекси типу С-400 або С-300.

За даними сайту "АрміяInform", РЛС "Підліт-К1" створили спеціально для пошуку малорозмірних, повільних цілей на низькій висоті та в умовах роботи радіоелектронних завад, зокрема крилатих ракет, безпілотників або літаків-невидимок. Творці стверджують, ніби вона може помітити рухомий об'єкт на відстані до 300 км і на висоті до 10 км.

Фото: Бастион / А.В. Карпенко

Російський журнал "Бастіон" наводить такі характеристики комплексу "Підліт-К1":

дальність роботи — від 5 до 300 км;

кут — від — 2 до +25 градусів;

висота роботи — до 10 км;

час розгортання — 20 хв;

дальність визначення координат — 200 км;

точність вимірювання площинних координат — 500-600 м;

точність вимірювання висоти — 300-400 м;

ресурс роботи — 1000 год.

"Алмаз-Антей" розпочав випробування "Підльоту-К1" 2010 року, а перші зразки надійшли на озброєння сил ППО Москви 2015 року. Розробники з "Алмаз-Антея" стверджують, що їхня станція може виявляти цілі навіть краще, ніж хвалені універсальні системи С-400, тому ракетні комплекси почали доповнювати "Підльотами" на "важливих напрямках", посилюючи їхні можливості.

23 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в Криму пошкоджено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", що запускає ракети "Онікс". За даними ЗМІ, вибухи прогриміли в районі населеного пункту Оленівка в Чорноморському районі. Там же пошкоджено радіолокаційні станції. Деякі джерела припустили, що йдеться саме про "Підліт-К1", але офіційного підтвердження на момент написання матеріалу не було.

20 липня писали, що ЗСУ знищили РЛС "Підліт-К1" у Лазурному Херсонської області. Українські військові застосували РСЗВ HIMARS і завдали удару рекордної дальності (майже на 100 км).