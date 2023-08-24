Найкращий подарунок на День Незалежності: Україна отримала від Туреччини дрон Bayraktar TB2

Компанія Baykar Makina передала один із легендарних безпілотників, які вже дуже допомогли українській армії в боротьбі з Росією, завдаючи ударів з великої висоти.

Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. Українці отримали в подарунок від виробника знаменитий ударний безпілотник Bayraktar TB2, повідомляє Головне управління розвідки України.

Це не перший подібний подарунок від турецьких друзів. Зокрема, 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2. Українські розвідники висловили щиру подяку турецьким друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні в ці складні часи.

"Найкращий подарунок до свята — нова зброя, яка допоможе знищувати ворога та відстоювати нашу свободу і незалежність", — зазначили в ГУР.

Bayraktar TB2 вперше піднявся в повітря у 2014 році та надійшов на озброєння турецьких збройних сил у 2015 році. Відтоді його було експортовано в кілька країн, зокрема в Україну, Азербайджан і Катар.

Це середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту (MALE). Він здатний перебувати в повітрі до 24 годин на висоті до 8,2 км. Дальність управління становить до 150 км. Bayraktar TB2 оснащений різними системами озброєння, зокрема керованими ракетами класу "повітря-земля" Roketsan MAM-L і MAM-C, а також планерними бомбами MAM-L.

Bayraktar TB2 широко використовувався в бойових діях у Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі. Він показав високу ефективність у знищенні бронетехніки, артилерійських позицій і живої сили противника. В Україні Bayraktar TB2 застосовується для нанесення ударів по російських військах із самого початку вторгнення. Він зіграв важливу роль у знищенні російської техніки та озброєння, а також у зниженні морального духу російських солдатів.

Bayraktar TB2 є одним із найуспішніших ударних БПЛА у світі. Він показав високу ефективність у бойових діях і став одним із символів опору України російській агресії.

Основні характеристики Bayraktar TB2:

довжина — 6,5 м;

розмах крила — 12 м;

максимальна злітна маса — 650 кг;

максимальна швидкість — 222 км/год;

тривалість польоту — 24 години;

висота польоту — до 8,2 км;

дальність управління — до 150 км;

корисне навантаження — до 150 кг (55 кг — оптико-електронна система розвідки та цілевказівки, 95 кг — бойова);

вартість: близько 69 млн доларів за комплекс у складі 6 дронів, 2 станцій управління, 200 од. боєприпасів і допоміжного обладнання.

Наразі у світі налічується понад 500 Bayraktar TB2. Дрони стали легендарними в усьому світі. А на думку голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута та бригадного генерала ЗСУ Олексія Громова, ці БПЛА є українською стратегічною зброєю нарівні з ракетами Точка-У.

Коли Росія вдерлася в Україну, то їхній "бліцкриг" був порушений саме завдяки використанню ЗСУ безпілотників Bayraktar, вважає український експерт з оборони Тарас Чмут. Таку думку підтримує і бригадний генерал ЗСУ Олексій Громов. Він вважає, що саме турецькі безпілотники є надійною зброєю в руках українських військових.

"Саме завдяки безпілотникам Bayraktar TB2 турецького виробництва наші військові отримали можливість ефективно вести повітряну розвідку, вчасно виявляти дії супротивника та одночасно вражати його об'єкти", — сказав бригадний генерал.

Раніше Фокус розповідав, що Україна отримала додаткові Bayraktar і касетні боєприпаси з Туреччини. Аналітичний портал Oryx повідомляє, що Києву передали 60-мм міномети та 155-мм касетні снаряди DPICM. А також додаткові Bayraktar TB2.

Так само повідомлялося, що дрони Bayraktar почнуть збирати в Україні: турецька компанія Baykar отримала ліцензії. Влада Туреччини дозволила виробляти безпілотники Bayraktar TB2 та Akinci на заводі Avia Ventures, який має почати працювати 2025 року. Будівельники вже виконали майже всі підготовчі роботи.