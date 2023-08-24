Третина морських дронів України вражають цілі, і це проблема для РФ — глава ГУР Буданов

За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде "на тривалий ремонт".

Морські дрони-камікадзе, які Україна застосовує для ураження об'єктів біля окупованого Криму, є ефективною зброєю, попри те, що приблизно 70% із них знищують російські сили, заявив в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" голова Головного управління розвідки Кирило Буданов. Головний розвідник відмовився назвати кількість використовуваних дронів або завдань, які вони виконують.

"Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але з нарізок ЗСУ і СБУ ви можете порахувати, скільки це плюс-мінус має бути. Скажімо так: це багато", — заявив Буданов. "Оскільки є реальні завдані втрати та ціна такого дрона, і ціна бойового корабля — непорівнянна, то можна сказати, що це досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, можливо, навіть 70% окупанти знищують. Однак для них проблема — 30% досягають мети", — зазначив глава ГУР.

За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде "на тривалий ремонт".

"Наприклад, відомий випадок, коли морський дрон-камікадзе був знищений біля фрегата "Адмірал Ессен". Але оскільки його вдалося знешкодити тільки за 100 метрів від корабля, то вибухова хвиля вдарила уламками дрона по радіоелектронному обладнанню фрегата, і він на 3,5 місяці пішов на ремонт у док", — зазначає Кирило Буданов.

Після вибуху човна-камікадзе біля корабля "Адмірал Ессен" йому довелося надовго піти на ремонт Фото: Вiкiпедiя

Глава розвідки України підкреслює, що морські дрони — це ефективна зброя для стримування флоту окупантів. І хоча не можна сказати, що це наступальна зброя, але вона відмінно паралізує діяльність флоту РФ.

"Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять", — сказав Буданов.

Раніше Фокус розповідав, що підводний дрон "Марічка" проходить перші випробування. Українська безпілотна субмарина довжиною 6 метрів зможе вмістити багато вибухівки та доставити її на відстань до 1000 км.

А днями морський дрон ЗСУ намагався атакувати російські кораблі в Чорному морі. Метою безекіпажного катера, за даними відомства, були судна, що виконували завдання з контролю судноплавства за 237 кілометрів від Севастополя.