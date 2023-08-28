Скинув боєприпас: дрон убив підполковника поліції в Бєлгородській області, — росЗМІ

За даними медіа, заступник начальника одного з відділів УЕБіПК косив газон у свій вихідний, коли його атакував БПЛА. Губернатор регіону також заявив про загибель людини внаслідок вибуху.

У неділю, 27 серпня, в російському селі Щетинівка Бєлгородської області підполковник поліції нібито загинув унаслідок атаки невідомого безпілотного літального апарату. Про це повідомило російське медіа Baza ввечері того ж дня, посилаючись на власні джерела.

За даними засобу масової інформації, дрон скинув боєприпас на одну із земельних ділянок у Щетинівці, де в цей час перебував Олексій Ч., підполковник російської поліції і заступник начальника одного з відділів регіонального УЕБіПК (Головне управління економічної безпеки та протидії корупції) — він косив газон у свій вихідний день. Характер отриманих травм не уточнюється. Baza запевняє, що наліт здійснив український безпілотник.

Зі свого боку губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі написав про те, що боєприпасів було два і атакував дрон Щетинівку ще в суботу, 26 серпня.

"У Бєлгородському районі в селі Щетинівка з БПЛА було скинуто два вибухові пристрої. Унаслідок вибуху одна людина загинула — мирний житель отримав осколкові поранення, несумісні з життям", — написав він.

Чи йдеться в повідомленні губернатора про загиблого заступника начальника УЕБіПК, чи про когось іншого — поки невідомо. Пресслужба профільного міністерства не робила жодних офіційних заяв з приводу цього інциденту. Крім того, ні ЗМІ, ні губернатор області не повідомили про те, якої моделі був безпілотник, що атакував населений пункт.

Зазначимо, що село Щетинівка розташоване неподалік російсько-українського кордону. У цьому місці Бєлгородська область РФ примикає до Харківської області України.

РосЗМІ пишуть про те, що в Щетинівці, яка є сусідкою Харківської області, після атаки БПЛА загинув поліцейський Фото: Скриншот

Нагадаємо, дещо раніше дрон-бомбардувальник атакував зерновий комбінат у Курській області. Підприємство в селищі Теткіно зазнало нальоту через два дні після ударів Shahed по складах із зерном в Україні.

А 18 серпня в Підмосков'ї помітили "зграю" безпілотників. За даними Telegram-каналів, непізнані об'єкти вдалося зафіксувати над Серпуховим. РосЗМІ, своєю чергою, стверджували, що інформація про "зграю безпілотників" є фейком, а в небі над Підмосков'ям нібито кружляли легкомоторні літаки.