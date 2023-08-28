Ворожа РЕБ — не перешкода: український дрон "Гор" здійснив 70 бойових вильотів, що відомо

Дрон здатний пролетіти до 40 кілометрів, підіймається на висоту 3 500 метрів, знищуючи артилерію малої та середньої дальності, а також системи РЕБ противника.

У зоні бойових дій безпілотний літальний апарат "Гор" здійснив 70 бойових вильотів, допомагаючи українській армії знищувати війська окупантів. Про це керівник української компанії-виробника Airlogix розповів в інтерв'ю АрміяInform, опублікованому 27 серпня.

"Військові, які експлуатують наш "Гор" на фронті, розповідають, що на одному борту вже здійснили понад 70 бойових вильотів для коригування артилерії. З них 30 — за два тижні. Ворожа система РЕБ не завадить йому", — розповів глава компанії.

Перший варіант безпілотника "Гор" піднявся в небо в травні 2022 року. Тоді він був створений із піноліту (матеріалу з піни). Уже в серпні дрон відправили в зону бойових дій українським військовим. Спочатку бійці були незадоволені безпілотним літальним апаратом, який неточно виконував бойові завдання. Однак розробники дослухалися до військових і крок за кроком почали вдосконалювати свою розробку.

Рання версія дрона "ГОР" Фото: Армія Inform

"Крок за кроком ми усували недоліки. Перейшли з піни на композитні матеріали. І вже пізніше прийшли до того вигляду, що у БПЛА "Гор" є зараз. Модифікували начинку дрона — зв'язок, GNS-приймач. Крім цього, була поставлена потужна оптика — одна з топових камер, які доступні зараз", — розповів журналістам глава Airlogix.

З бійцями ЗСУ розробники тримають зв'язок і зараз. Зокрема, вони ремонтують постраждалі на фронті дрони і знову відправляють їх військовим. Також компанія активно шукає інвесторів, готових вкладати кошти в новий український безпілотник.

Так виглядає український безпілотник "Гор", здатний протистояти системам РЕБ Фото: АрміяInform

Технічні характеристики дрона "Гор"

робоча відстань — 40 км;

висота польоту — понад 3,5 км;

цілі для ураження — артилерія малої та середньої дальності, системи РЕБ;

ціна — $250 тис.

Безпілотник "ГОР" показали в сюжеті видання The Economist

Нагадаємо, у середині серпня ЗМІ писали про те, що в Україні створили безпілотний літальний апарат "Київська Русь", який дістався Москви й уразив там ціль. Безпілотник українського виробництва озброєний 16 кг вибухівки і летить на 700 км.

А на початку лютого 2023 року стало відомо, що український стартап Airlogix створив розвідувальний БпЛА "Гор" для сухопутних військ. Комплексами вже користуються ЗСУ.